Dritto e Rovescio, fuori Del Debbio e dentro lui: chi prende il suo posto

La stagione televisiva sta arrivando alla conclusione, ma dietro le quinte di Mediaset i lavori per l’estate sono già entrati nel vivo. E tra i cambiamenti che stanno facendo maggiormente discutere il pubblico ce n’è uno che riguarda direttamente uno dei talk show più seguiti di Rete 4. Nelle prossime settimane infatti Paolo Del Debbio si fermerà temporaneamente, lasciando spazio a un altro volto molto noto dell’informazione Mediaset.

A prendere il suo posto sarà Francesco Vecchi, reduce da una lunga stagione al timone di Mattino Cinque insieme a Federica Panicucci. Una scelta che conferma quanto l’azienda stia puntando sempre di più sul giornalista per la fascia dell’approfondimento e dell’attualità.

Francesco Vecchi prende il posto di Paolo Del Debbio

A lanciare l’indiscrezione nelle ultime ore è stato il giornalista Giuseppe Candela attraverso il social X. Secondo quanto riportato, Francesco Vecchi condurrà per quattro puntate Dritto e Rovescio al posto di Paolo Del Debbio.

La trasmissione, almeno per questo periodo, subirà anche un cambio di nome e verrà ribattezzata “Dritto e Rovescio News”. Una modifica che sembra voler sottolineare una linea ancora più focalizzata sull’informazione e sull’attualità politica durante la programmazione estiva.

“Dal 4 giugno per quattro puntate…”

Una notizia che ha immediatamente acceso i commenti del pubblico social, soprattutto tra gli spettatori più affezionati del talk di Rete 4. Negli ultimi anni infatti Paolo Del Debbio è diventato uno dei volti simbolo dell’approfondimento politico Mediaset, riuscendo a costruire un pubblico molto fedele.

Allo stesso tempo però Francesco Vecchi rappresenta ormai una figura sempre più centrale all’interno dell’azienda. Il giornalista, grazie al lavoro svolto a Mattino Cinque, è riuscito a consolidare la sua immagine come volto affidabile e riconoscibile dell’informazione televisiva.

Non solo Dritto e Rovescio: il doppio impegno estivo

L’arrivo a Dritto e Rovescio News non sarà però l’unico incarico estivo per Vecchi. Come già annunciato nelle settimane scorse, il giornalista sarà infatti impegnato anche nella conduzione di 4 di Sera nella versione estiva.

Anche in questo caso prenderà il posto di Paolo Del Debbio, confermando un vero e proprio “raddoppio” televisivo per il volto di Mattino Cinque. A partire dal 1 giugno invece, nella fascia mattutina di Canale 5 arriverà Dario Maltese con Morning News, programma che accompagnerà il pubblico durante tutta l’estate.

“Raddoppio per Francesco Vecchi che non solo condurrà 4 di Sera Estate ma anche Dritto e Rovescio News dal 4 giugno per quattro settimane…”

Parole che confermano la volontà di Mediaset di affidare al giornalista un ruolo sempre più importante all’interno della programmazione informativa. Un’estate che potrebbe trasformarsi in un banco di prova decisivo anche in vista della prossima stagione televisiva.

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