“Non sto bene, scusate”. Stop al programma “È sempre Cartabianca”: l’annuncio di Bianca Berlinguer

News Tv, sorpresa in prima serata: la trasmissione “È sempre Cartabianca” è stata sospesa improvvisamente. Lo show, condotto da Bianca Berlinguer e in onda ogni martedì sera su Rete4, è stato rimpiazzato da un film all’ultimo minuto. Questo cambio di programma ha lasciato molti telespettatori e addetti ai lavori perplessi, poiché la puntata avrebbe dovuto trattare argomenti di grande rilevanza, come le recenti dinamiche del Conclave e le ultime notizie riguardanti il conflitto in Ucraina.

“E’ sempre Cartabianca”, quando torna in onda

La notizia della cancellazione improvvisa ha sollevato domande tra gli spettatori, poiché non era stata comunicata alcuna variazione nel palinsesto. Tuttavia, la ragione di questa decisione è stata spiegata dalla stessa Berlinguer, che ha dichiarato all’Adnkronos di non poter partecipare a causa di un’indisposizione. “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave”, ha affermato la giornalista, rassicurando il pubblico sulla natura temporanea della sua assenza.

Nonostante questa battuta d’arresto, È sempre Cartabianca tornerà regolarmente in onda con la prossima puntata, come ha confermato la conduttrice. Attualmente, non è previsto alcun recupero per la puntata mancata, né un’edizione speciale in altra data. Il programma, che ha mantenuto un seguito fedele dopo il suo passaggio da Rai3 a Rete4 nel 2023, continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano grazie al suo approccio diretto e incisivo.

L’assenza di Berlinguer costituisce un vuoto significativo nella programmazione settimanale di Rete4, considerando il ruolo centrale della conduttrice nel guidare il dibattito e affrontare temi di attualità. La sua presenza è infatti cruciale per mantenere l’interesse del pubblico e garantire la qualità del dibattito, elementi che hanno contribuito al successo della trasmissione.

