Eurovision, la splendida notizia per gli italiani: cosa succede – La serata di ieri ha segnato l'inizio dell'Eurovision Song Contest 2025 con una scintillante prima semifinale trasmessa su Rai Due. Un mix esplosivo di musica e coreografie mozzafiato ha illuminato il palco, offrendo un viaggio attraverso i suoni e le culture di quindici nazioni in gara. Tra i big five, Italia e Spagna hanno deliziato il pubblico con una preview dei loro pezzi, aggiungendo pepe alla competizione con esibizioni di alto livello.

Eurovision, la splendida notizia arriva a fine serata: cosa succede

Al centro dell’attenzione, l’Estonia ha lasciato il segno con Tommy Cash e il suo irriverente “Espresso Macchiato”, che ha saputo amalgamare ironia e provocazione, guadagnandosi così un posto in finale. La sua performance ha ricevuto un’ovazione che ha fatto tremare le pareti dell’arena! Non da meno, l’Islanda ha incantato con il duo VÆB e la loro “RÓA”, un viaggio sonoro tra elettronica e atmosfere nordiche che ha riportato il Paese in finale dopo tre anni.

Eurovision, la splendida notizia per San Marino

San Marino ha scritto una pagina di storia con la qualificazione di Gabry Ponte, che ha fatto ballare l’arena con “Tutta l’Italia”. Il brano, un inno alla dance made in Italy, ha infiammato gli animi dei presenti e dei connazionali su X, con commenti entusiasti come “Gabry Ponte in finale per San Marino, Gabry abbiamo un sogno e lo vogliamo sognare”. Per la piccola repubblica si tratta di un traguardo importante, che mancava dal 2021, anno in cui Senhit e Flo Rida avevano lasciato il segno all’Ahoy di Rotterdam con “Adrenalina”. Lucio Corsi si trovava già in finale, mentre Gabry Ponte e Tommy Cash si sono guadagnati il turno a fine serata grazie alla votazione degli altri paesi.

