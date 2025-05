News tv. Gaffe di Rai 1 durante la finale dell’Eurovision: Michelle Hunziker stroncata così – Quinto posto per Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025. La kermesse canora è stata vinta dall’Austria con JJ. Un risultato inaspettato per il giovane italiano, viste quelle che erano le quote e le voci dei giorni precedenti. C’è chi si aspettava il peggior risultato dell’Italia e invece il cantautore ha sorpreso tutti con Volevo essere un duro. Una serata ricca di emozioni, ma anche di momenti inaspettati. E c’è stato anche un clamoroso scivolone che sui social non è sfuggito.

Gaffe di Rai 1 durante la finale dell’Eurovision: Michelle Hunziker stroncata così (VIDEO)

Un episodio inaspettato ha caratterizzato la trasmissione dell’Eurovision Song Contest 2025 su Rai 1, lasciando molti spettatori senza parole. Proprio mentre Michelle Hunziker si preparava a eseguire il celebre brano “Nel blu (dipinto di blu)”, la rete ha deciso di mandare in onda una pubblicità, interrompendo uno dei momenti più attesi della serata. La scelta di interrompere l’esibizione con uno spot pubblicitario è stata accolta con sorpresa e ha suscitato numerose reazioni sui social.

Gaffe di Rai 1 alla finale dell’Eurovision: è successo durante la performance di Michelle Hunziker

Questo evento, definito da molti una vera e propria gaffe, ha scatenato un’ondata di commenti e meme che hanno rapidamente fatto il giro del web. Molti fan si sono chiesti se si trattasse di una strategia di marketing o di un errore organizzativo. La performance di Michelle Hunziker, che si è svolta nella prestigiosa cornice della St. Jakobshalle di Basilea, è stata seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo. Tuttavia, chi seguiva l’evento su Rai1 ha perso la magia del momento, sostituita da una serie di messaggi pubblicitari. Questo ha sollevato dubbi riguardo alla gestione delle trasmissioni televisive in diretta e alle priorità della rete.

