Bufera sul noto Rai, spuntano i messaggi choc su Meloni e La Russa

Personaggi Tv. Un nuovo caso scuote i corridoi di Viale Mazzini: protagonista, questa volta, è il volto storico di Ballando con le Stelle. Alcune sue stories Instagram, pubblicate e poi rimosse, hanno generato sconcerto ai vertici della Rai per i toni utilizzati contro Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Cosa è successo esattamente? E quali potrebbero essere le conseguenze per il giudice più irriverente del sabato sera?

Le stories cancellate che scatenano la polemica

Tutto è iniziato con due stories pubblicate sull’account Instagram di Fabio Canino, volto amatissimo e storico giudice di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. I post, rimasti online per poche ore e poi cancellati, contenevano affermazioni durissime nei confronti della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Canino avrebbe definito Meloni “il male, il diavolo, il maligno”, aggiungendo anche un appellativo sprezzante: “sta coatta”. Non meno pungente il commento rivolto a La Russa, pubblicato in risposta a una dichiarazione del Re Carlo III che, nel lodare l’italiano, aveva detto: “Spero di non rovinare la lingua di Dante”. Pronta e tagliente la replica di Canino: “No, tranquillo, a quello ci pensa il camerata coatto La Russa”.

La reazione della Rai: imbarazzo e malumori

Anche se i post sono stati cancellati poco dopo la pubblicazione, il danno d’immagine per la Rai sembra essere già stato fatto. Come riportato da Dagospia, nei palazzi di Viale Mazzini il clima sarebbe piuttosto teso. Non è la prima volta che Canino esprime opinioni politiche, e all’interno dell’azienda si conoscono bene le sue posizioni. Tuttavia, questa volta, a preoccupare non sarebbe tanto la linea editoriale personale, quanto il linguaggio utilizzato, ritenuto eccessivo nei confronti di due delle più alte cariche istituzionali del Paese. In un momento in cui la Rai è particolarmente attenta all’equilibrio tra informazione e opinione, specie in vista delle prossime elezioni europee, queste uscite rischiano di creare imbarazzo pubblico e malcontento interno. Al momento, nessuna sanzione ufficiale è stata annunciata, ma il caso è ancora aperto e potrebbe avere strascichi nei prossimi giorni.

