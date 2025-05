“Chi scelgo tra TrigNO e Nicolò”: “Amici”, Pettinelli è costretta a prendere una decisione (VIDEO)

News Tv. L’eliminazione di Nicolò Filippucci ad Amici ha scatenato una vera bufera: il cantante era uno dei favoriti del pubblico, e la sua uscita ha mandato su tutte le furie migliaia di fan. Proteste social, delusione generale e perfino presidi fuori dagli studi Mediaset. A difenderlo, la sua coach Anna Pettinelli, che però ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata durante Pomeriggio 5.

Nicolò fuori da “Amici”: fan in rivolta contro la giuria

L’eliminazione di Nicolò Filippucci durante le ultime fasi del serale di Amici di Maria De Filippi è stata una delle più controverse dell’intera edizione.

Considerato da molti il vero outsider, Nicolò era riuscito a conquistare una fanbase fedelissima e un riscontro positivo anche a livello discografico. Eppure, il suo percorso si è fermato a un passo dalla finale, suscitando l’indignazione del pubblico. Su X e Instagram, in poche ore, si è scatenata una vera e propria rivolta contro la giuria, accusata di non aver valorizzato il talento del ragazzo. Alcuni fan si sono spinti oltre, annunciando la loro presenza fisica fuori dagli studi Mediaset per protestare simbolicamente contro una decisione definita “ingiusta” e “pilotata”.

Anna Pettinelli difende Nicolò: “Lo rifarei mille volte”

A poche ore dalla sua uscita, la sua coach Anna Pettinelli ha pubblicato un lungo e sentito post sui social, per sostenere pubblicamente Nicolò e rassicurarlo dopo la delusione: “Ricordati che nonostante tutto tu hai lasciato un bel segno di questo show. Non sei arrivato in finale, ma ora ti amano tutti e questo vale moltissimo. Qualche mese fa ti ho scelto e non me ne sono mai pentita, sappi che lo rifarei tante altre volte. Sei davvero speciale e talentuoso e voglio che questo tu non lo scordi mai. Ti voglio tanto bene e per te ci sarò sempre.” Parole che hanno commosso molti fan, già delusi dall’uscita del cantante, ma che di certo non si aspettavano la svolta arrivata poche ore dopo in diretta TV.

