News Tv. “Sognando Ballando con le Stelle”, chi è stato eliminato nella puntata di ieri. Luci scintillanti, ritmo travolgente e una sfida sempre più incalzante: la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle ha regalato momenti di spettacolo e sorprese che pochi si aspettavano. Tra ritorni illustri e eliminazioni inaspettate, lo show di Rai 1 continua a infiammare il pubblico. E mentre il sogno di diventare ballerini professionisti si avvicina solo per alcuni, per altri si è già infranto. Vediamo chi è stato eliminato nella seconda puntata.

Leggi anche: “Amici 24”, chi vince la finale secondo pronostici: “È lei la favorita”

Leggi anche: Giovanni, gesto folle per Francesca: pubblico di “Uomini e donne” senza parole (VIDEO)

Sognando Ballando con le Stelle e il ritardo per Jannik Sinner

Non è stata una serata semplice per Milly Carlucci e il suo cast. La puntata di venerdì 16 maggio è iniziata con quasi due ore di ritardo per lasciare spazio all’epica impresa di Jannik Sinner, che ha conquistato un posto in finale agli ATP Finals di Roma, tenendo incollata l’Italia intera al match. La danza ha così ceduto momentaneamente il passo al tennis, ma ha saputo riconquistare il palcoscenico con eleganza e determinazione.

Milly Carlucci, come sempre affiancata da Paolo Belli e dalla sua orchestra, è riuscita a mantenere il controllo con la consueta professionalità. Nonostante piccoli problemi tecnici dalla regia, la conduttrice ha guidato lo show con il suo inconfondibile stile.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, romanticismo in pista

Tra i momenti più intensi della serata, il ritorno sul palco di Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, coppia nata proprio tra le quinte del programma. L’ex ballerina e il campione di nuoto, oggi genitori di due bambine, hanno mostrato tutta la loro emozione nel rivedere la sala prove dove è nato il loro amore: “una lacrimuccia non l’hanno trattenuta”, hanno raccontato i presenti.

Accolti con grande affetto dal pubblico, hanno regalato un momento di tenerezza e nostalgia, riportando in scena lo spirito originario di Ballando. Un ritorno che ha unito il passato e il presente in un’unica, toccante coreografia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva