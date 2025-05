News Tv. “Amici 24”, chi vince la finale secondo pronostici: “È lei la favorita”. L’attesa è alle stelle, la tensione è palpabile e il pubblico è già diviso. La finale di Amici 24, in onda domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5, promette scintille. Cinque concorrenti sono pronti a contendersi la vittoria, ma i riflettori sono puntati soprattutto su due categorie: canto e ballo. Le polemiche non sono mancate, e dopo l’eliminazione di Nicolò, i fan si sono spaccati in accese discussioni. Intanto, i bookmaker si sbilanciano: c’è una favorita che potrebbe sorprendere tutti.

Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta

Leggi anche: Giovanni, gesto folle per Francesca: pubblico di “Uomini e donne” senza parole (VIDEO)

Amici 24: la finale più tesa di sempre

La finale di Amici 24 si preannuncia come una delle più discusse degli ultimi anni. Con ancora cinque concorrenti in gara, tra cui solo due cantanti — TrigNo e Antonia Nocca —, l’equilibrio sembra fragile. L’eliminazione recente di Nicolò, avvenuta tra dubbi e discussioni, ha acuito le tensioni tra i telespettatori e sui social le fazioni si fronteggiano come tifoserie da stadio. Anche tra i professori, le opinioni sono spaccate: su sei insegnanti, solo in quattro hanno espresso la loro preferenza per TrigNo.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, due concorrenti lasciano all’improvviso: cosa succede

Leggi anche: “Sognando Ballando con le stelle”, il famosissimo ospite di Milly Carlucci: di chi si tratta

Vincere Amici oggi: tra contratti, streaming e visibilità social

Vincere Amici non è soltanto un traguardo artistico, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera strutturata nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni, i vincitori del talent di Maria De Filippi hanno firmato contratti discografici, calcato i palchi dei principali festival italiani e raggiunto numeri importanti sulle piattaforme streaming. Un nome su tutti? Elodie, oggi tra le artiste più popolari del Paese, proprio come Sangiovanni o Angelina Mango, reduce da un Sanremo trionfale.

Ma non c’è solo la musica. A fare la differenza, sempre di più, è la presenza social: oggi Amici è anche una macchina che genera hype, contenuti virali e fanbase fedelissime. Su TikTok e Instagram, i concorrenti si costruiscono già un’identità ben definita ancora prima della finale, influenzando giudici, televoto e… i pronostici. I follower diventano sostenitori, ma anche consumatori: streamano, comprano biglietti, alimentano un mercato in tempo reale. Ecco perché oggi vincere Amici significa molto più che portarsi a casa una coppa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva