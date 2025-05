“L’Isola dei famosi”, due concorrenti lasciano all’improvviso: cosa succede

Terremoto a “L’Isola dei Famosi“: la produzione, attraverso i propri canali social, ha appena annunciato che due concorrenti hanno deciso di lasciare definitivamente il programma. La notizia ha scosso i fan del programma. I motivi non sono stati ancora rivelati.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, arriva un comunicato per i naufraghi: di cosa si tratta

Leggi anche: “Beccati insieme”, è nata una coppia a L’Isola dei Famosi: indiscrezione bomba

“L’Isola dei Famosi”, due concorrenti lasciano il programma

Poco fa, sui canali social de “L’Isola dei Famosi”, la produzione ha annunciato che due concorrenti hanno deciso di ritirarsi. Sono trascorsi pochi giorni in Honduras, ma le difficoltà sono già emerse. I due naufraghi hanno deciso di abbandonare definitivamente il gioco. L’annuncio ha letteralmente spiazzato i fan, per loro è stato come un fulmine a ciel sereno. Sospeso anche il televoto settimanale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)