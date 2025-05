“L’Isola dei famosi”, arriva un comunicato per i naufraghi: di cosa si tratta

News Tv. L’Isola dei Famosi continua a regalare sorprese e qualche scossone tra i naufraghi. L’ultima puntata ci ha riservato una novità che ha lasciato tutti a bocca aperta: il Spirito dell’Isola ha pizzicato alcuni concorrenti in flagrante ed è arrivata una “ramanzina” ufficiale ha ricordato ai partecipanti che le regole non sono un optional, con un avvertimento: “La prossima volta saranno guai!”. La reazione di Mario Adinolfi non si è fatta attendere.

“L’Isola dei famosi”, arriva il rimprovero per i naufraghi: la reazione di Mario Adinolfi

I concorrenti sono stati beccati mentre si scambiavano frasi proibite. Con un tono velatamente ironico, Mario Adinolfi ha dichiarato: “Il comunicato mi è dispiaciuto, anche perché i contatti erano sporadici… Io comunque le regole le rispetto e se mi si dice che non bisogna farlo non lo farò”. Chissà se le sue parole basteranno a calmare le acque agitate. Mentre le tensioni si alzano, i giovani naufraghi riescono finalmente ad accendere il tanto agognato fuoco. Un momento di festa che, come spesso accade sull’Isola, viene subito guastato da un mistero: le esche da pesca sono sparite nel nulla. Un mistero degno di un giallo che ha scatenato non poche polemiche.

Il fuoco della discordia

La “sparizione” ha sollevato un polverone, con Teresanna Pugliese che non ha esitato a puntare il dito contro i suoi compagni di squadra, accusandoli di essere “disordinati”. Ha espresso il suo disappunto in confessionale: “Quando arriva il fuoco gli ami scompaiono… Noi abbiamo avuto a disposizione ben sedici ami, che non sono pochi…”. Lo Spirito dell’Isola ha lanciato un’ulteriore frecciata ai concorrenti.

