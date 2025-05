“L’Isola dei Famosi”, grave errore costa molto caro ai naufraghi: l’amara rinuncia

News TV. Nella puntata andata in onda ieri del daytime de L’Isola dei Famosi, alcuni concorrenti sono stati colti in flagrante mentre comunicavano tra gruppi in un orario non consentito. Un gesto che non è passato inosservato allo Spirito dell’Isola, che ha deciso di inviare un severo avvertimento. In una pergamena recapitata poche ore dopo, i naufraghi sono stati messi in guardia: questa volta verrà chiuso un occhio, ma in caso di recidiva scatteranno provvedimenti seri.

Tra i primi a commentare il richiamo, Mario Adinolfi ha espresso il suo rammarico:

“Il comunicato mi è dispiaciuto, anche perché i contattati erano sporadici… Io comunque le regole le rispetto e se mi si dice che non bisogna farlo non lo farò…”

Le esche spariscono nel nulla: esplode la rabbia

Nel frattempo, sulla Playa, il gruppo dei giovani naufraghi ha finalmente raggiunto un obiettivo fondamentale: riuscire ad accendere il fuoco. Un momento di grande soddisfazione che ha riacceso le speranze, soprattutto per cucinare il pesce pescato. Ma la gioia è durata poco. Poco dopo la conquista, Teresanna Pugliese e Spadino hanno fatto una scoperta sconvolgente: tutte le esche per pescare erano sparite.

Una perdita pesantissima che ha fatto infuriare Teresanna, già provata dalla fame e dalla tensione:

“Quando arriva il fuoco gli ami scompaiono… Noi abbiamo avuto a disposizione ben sedici ami, che non sono pochi… Purtroppo i miei compagni sono molto disordinati…”

