Anello e lacrime sul Lago di Como: Ilary Blasi dice sì a Bastian

Personaggi TV. Mentre in tv scorrevano i titoli di coda (anticipati) del suo programma The Couple, nella vita reale di Ilary Blasi andava in scena un vero e proprio colpo di scena in stile soap. Con un cofanetto in mano e un anello scintillante al suo interno, Bastian Muller si è inginocchiato su una romantica barca sul Lago di Como. Lo scoop, firmato Chi, ha fatto esplodere il gossip e segnato un altro capitolo della favola mediatica tra Ilary e il misterioso imprenditore tedesco.

Fuga romantica a Villa d’Este: l’anello, la barca e il sì sussurrato

La cornice è da sogno: una barca privata sul Lago di Como, una delle location più eleganti d’Italia. Secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, Muller avrebbe “rapito” Ilary direttamente da Milano, dove era impegnata per un progetto (pare legato a un nuovo show con Michelle Hunziker). Destinazione? Villa d’Este, residenza storica e luogo perfetto per un momento da ricordare.

Da lì, l’imprenditore l’avrebbe portata su un’imbarcazione privata, dove si è inginocchiato porgendole il fatidico anello. Lei, visibilmente emozionata, ha risposto con un sorriso e un gesto tenerissimo: le mani sul viso di lui e un sussurro che non ha lasciato dubbi.

