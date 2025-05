“The Couple”, la reazione di Ilary Blasi dopo lo stop di Mediaset spiazza tutti

Personaggi Tv. A sorpresa, The Couple è stato cancellato da Mediaset tre giorni prima della sua conclusione naturale. L’interruzione è avvenuta nella serata di giovedì 8 maggio, quando tutta l’attenzione mediatica era rivolta all’annuncio del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, salito al soglio pontificio con il nome di Leone XIV. A farne le spese è stato il reality di Canale 5, che ha perso non solo la messa in onda della puntata finale, ma anche la diretta 24h su Mediaset Extra, immediatamente sostituita con la replica della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Come ha reagito Ilary Blasi alla brusca chiusura dello show?

“The Couple” chiude senza finale: cancellato anche il live su Mediaset Extra

La chiusura non è stata accompagnata da comunicazioni ufficiali della conduttrice Ilary Blasi, né da parte della produzione. Il reality, nonostante un cast promettente e un montepremi da un milione di euro, non aveva mai decollato in termini di ascolti, e l’arrivo del nuovo Papa ha offerto alla rete un’occasione per interrompere un progetto zoppicante. La decisione di devolvere l’intero montepremi all’Ospedale Gaslini di Genova è stata l’unica notizia ufficialmente diffusa e accolta positivamente dagli opinionisti coinvolti.

Ilary Blasi cancella “The Couple” da Instagram e vola a Villa d’Este

La coincidenza con l’elezione di Papa Leone XIV ha oscurato del tutto il programma, che chiude in silenzio assoluto da parte di Ilary Blasi, conduttrice dello show. Solo Francesca Barra, opinionista, ha voluto commentare pubblicamente la fine del progetto, confermando la destinazione solidale del montepremi. Ilary Blasi, che aveva fortemente creduto nel progetto, ha reagito nel modo più eloquente possibile: cancellando ogni traccia di The Couple dai social. Nessuna dichiarazione pubblica, nessun commento su quanto accaduto. L’unico indizio della sua reazione è arrivato dalle Instagram stories, dove si è mostrata in una location da sogno, Villa d’Este sul Lago di Como, accanto al fidanzato Bastian Muller. La conduttrice ha condiviso scatti in cui appare serena e distante, affacciata alla finestra con vista su piscine galleggianti e le Prealpi. La scelta di evitare ogni commento ha generato diverse interpretazioni. Da una parte si ipotizza un atteggiamento professionale, dall’altra un modo per prendere le distanze da un programma che non ha mai convinto pubblico né critica.

