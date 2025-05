News TV. “The Couple”, arriva la reazione di Manila e Stefano dopo la chiusura del programma. La sospensione inaspettata del reality The Couple dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi ha scatenato una valanga di commenti e polemiche. Al centro di questo vortice mediatico ci sono Manila Nazzaro e Stefano Oradei, la coppia che ha animato il programma di Canale 5 durante la messa in onda e che ora si trova ad affrontare il post-reality in questo clima quasi surreale. Nonostante le accuse di irregolarità durante un gioco cruciale, il duo sembra prendere tutto con una loro particolare filosofia e le loro parole hanno completamente spiazzato il pubblico. (Continua a leggere dopo la foto…)

“The Couple”: un finale mancato

Lo show The Couple, condotto da Ilary Blasi, ha faticato fin da subito a decollare, con ascolti deludenti che hanno segnato un netto calo di interesse. Nonostante gli sforzi della produzione, il programma non è riuscito a conquistare il pubblico e la decisione di interrompere la trasmissione e annullare la finale è stata inevitabile. Il montepremi, che doveva andare ai vincitori, è stato devoluto in beneficenza, una scelta giusta ma che ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori e ai protagonisti, che avrebbero voluto concludere l’esperienza con un finale degno. (Continua a leggere dopo la foto…)

“The Couple”, salta la finale: la decisione di Pier Silvio

A scatenare ulteriori reazioni sulla chiusura anticipata di “The Couple” ci ha pensato anche il tg satirico Striscia la Notizia, che ha lanciato frecciatine alla produzione Mediaset e persino al notaio del programma. Gli inviati hanno gridato al complotto: “A nome di molti spettatori indignati ci appelliamo a Ilary e ai capoccioni di The Couple. La puntata di domenica è tutta da rifare!”. Tuttavia, sembra che il sipario sia calato definitivamente su questa avventura televisiva a causa degli ascolti poco entusiasmanti.

