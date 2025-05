“Pechino Express 2025”: un podio che salva l’edizione, ecco chi ha vinto la finale

News tv. Non è stata l’edizione più facile da amare questa di Pechino Express. Troppe eliminazioni premature, tensioni palpabili, prove al limite del sopportabile. Eppure, in mezzo a dinamiche tese e coppie che sembravano più in guerra che in viaggio, la finale ha regalato un piccolo miracolo televisivo: la vittoria di una squadra che ha incarnato esattamente lo spirito originario del format ora in onda su Sky 1. (Continua a leggere dopo le foto)

Chi ha vinto “Pechino Express 2025”

Stiamo parlando di una coppia affiatata, sportiva, autoironica, che ha saputo affrontare ogni tappa con il sorriso, anche quando il caldo, le vertigini o la fatica avrebbero consigliato l'opposto. Una vittoria che sa di rivincita, non solo personale, ma anche narrativa: perché sì, dopo settimane di "competizione a denti stretti", vedere trionfare chi non ha perso mai il gusto del viaggio è un sollievo per chi ama davvero questo programma.

I Medagliati: oro a due fuoriclasse olimpici

Ebbene sì, i vincitori sono loro: Juri Chechi e Antonio Rossi, i "Medagliati". Amici di lunga data, campioni veri prima ancora che televisivi, sono riusciti a tagliare per primi il traguardo in una delle edizioni più fisicamente e psicologicamente complesse di sempre. Ma a renderli speciali non è stata solo la resistenza fisica, che pure non manca a due atleti del loro calibro. È stato il modo in cui hanno affrontato il percorso: solidali, affettuosi, leggeri, capaci di prendersi in giro e di sostenersi nei momenti critici. Come quando Juri ha dovuto affrontare il famigerato ponte tibetano, lui che soffre maledettamente di vertigini: invece di crollare, ha stretto i denti, si è fidato di Antonio, e ha trasformato una difficoltà personale in una delle scene più toccanti dell'intera stagione. Ci hanno fatto sorridere, ma anche emozionare. "La determinazione non rende le cose facili, le rende possibili", ha detto commosso Juri. Una splendida lezione per tutti.

Secondi i Complici: amore e strategia

Alle loro spalle si sono classificati i Complici, alias Dolcenera e Gigi Campanile. Una coppia che ha diviso pubblico e concorrenti: simpatia altalenante, ma una complicità evidente, rafforzata da un amore autentico e da una determinazione feroce. Non sono mancati i momenti controversi, come la scelta in finale di non dare un passaggio ai Medagliati, tentando così un sorpasso che però non è riuscito.

“Pechino Express 2025”, sono arrivati terzi gli Estetici

Chiudono il podio gli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Entrambi bellissimi, hanno saputo trasformarsi strada facendo, mostrando un'umanità sincera e anche un certo humour. Poi ci hanno emozionato. Complice un cane incontrato per caso (l'ormai celebre Botox) e una fratellanza vera, sono diventati i "cuccioloni" della stagione, capaci di farsi voler bene senza troppa fatica.

Un cast da rivedere e un viaggio da alleggerire

Non tutto però ha funzionato a dovere. Pechino Express, pur conservando la magia della conduzione di Costantino della Gherardesca (ormai una certezza) e il tocco leggero di Gianluca Fru, ha zoppicato. A pesare, l'eccessiva rigidità del percorso e un cast che, in parte, ha deluso le aspettative. Numerose coppie che avrebbero potuto darci di più sono state eliminate troppo presto. Su tutte gli Spettacolari, ossia Scintilla e Federica Camba, come pure le Sorelle Togni. Tutti nomi che avrebbero potuto dare molto in termini di ironia e ritmo, ma che abbiamo salutato troppo in fretta. E poi le prove: tante, durissime, a volte frustranti. Certo, la gara è gara, ma in questa edizione gli autori forse hanno esagerato.

Un finale che ci fa sperare

Nonostante tutto, però, il finale ha rimesso le cose in ordine. Ha dimostrato che si può vincere anche senza sgomitare, senza calpestare, senza perdere la testa. Che l’eleganza paga, che la coerenza con sé stessi è la vera arma in un viaggio così lungo e impegnativo. E la speranza è che Juri e Antonio non spariscano dalla tv, perché quel loro modo di stare insieme è qualcosa che fa bene allo schermo e a chi guarda da casa. Una carezza, come si diceva. In un mondo che corre, il loro passo leale è stato un balsamo. E per una volta, siamo tutti d’accordo: hanno vinto i migliori.