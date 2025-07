Personaggi tv. Terribile lutto per Stash dei The Kolors: l’annuncio è un colpo al cuore – Stash, noto frontman dei The Kolors, è una figura di spicco nel panorama musicale italiano, riconosciuto per il suo grande carisma e talento. Dopo essere uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha conquistato il cuore di molti con la sua musica e la sua presenza scenica. Tuttavia, dietro il personaggio pubblico, c’è un uomo profondamente legato ai valori familiari e alle proprie origini.

Recentemente, Stash ha comunicato ai suoi follower un evento doloroso della sua vita privata. Tramite un post su Instagram, ha reso noto il lutto per la morte del nonno Domenico, una figura centrale nella sua infanzia e fonte di grande ispirazione. Le sue parole sono state toccanti: “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. Sei stato maestro di educazione ed eleganza. Ci mancherai.”

Lutto per Stash, morto il nonno Domenico

Il saluto di Stash è stato discreto ma carico di affetto, suscitando immediata commozione online. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati da fan, amici e colleghi del settore dello spettacolo, tutti uniti nel dimostrargli vicinanza. Stash ha sempre dimostrato autenticità sui social, condividendo le sue emozioni senza filtri.

