Pier Silvio e Silvia in vacanza ma un dettaglio preoccupa i fan della coppia: cosa succede (FOTO)

Personaggi Tv. La prima fuga romantica della stagione tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha i contorni del relax… ma non solo. I due sono stati paparazzati a Saint-Jean-Cap-Ferrat, gioiello della Costa Azzurra, durante un’uscita di coppia all’insegna del mare e del sup. Ma tra un selfie di lui e qualche abbraccio tra le onde, un dettaglio da parte della conduttrice di Verissimo ha fatto scattare più di un’osservazione. Cosa sta succedendo?

Relax in Costa Azzurra: primo bagno della stagione per la coppia

Una giornata di mare tra sole, tavola da sup e qualche momento di intimità. Così Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno dato ufficialmente il via alla loro estate, scegliendo come cornice l’elegante Saint-Jean-Cap-Ferrat. I paparazzi del settimanale Oggi li hanno immortalati durante un’uscita in solitaria – i figli non erano con loro – con tanto di primo tuffo stagionale.

Lo sguardo di Silvia: malinconia o momento di riflessione?

Pier Silvio, in tenuta sportiva, si è concesso anche un selfie, rivelando un lato più disinvolto e informale rispetto al solito riserbo. Silvia, invece, è apparsa più raccolta, distante con lo sguardo e pensierosa, lasciando spazio a interpretazioni e supposizioni.

Tra le immagini pubblicate da Oggi, a colpire è soprattutto l’atteggiamento della conduttrice: in ben tre scatti su quattro, Silvia Toffanin appare con un’espressione seria, lo sguardo nel vuoto, il volto tra le mani. Una posa che lascia intuire un momento di riflessione, se non addirittura di malinconia.

