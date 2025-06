Anna Tatangelo incinta, il nuovo compagno rompe il silenzio. Cosa fa invece l’ex Gigi D’Alessio

Personaggi Tv. Anna Tatangelo ha lanciato una bomba nel mondo dello spettacolo: un pancione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La cantante, famosa per la sua voce limpida, ha svelato al mondo di essere incinta per la seconda volta grazie a un post Instagram che non ha certo lasciato spazio a dubbi. Nella foto, Anna appare radiosa e con un pancino già ben visibili e che, come ci si poteva aspettare, ha scatenato un’ondata di reazioni tra fan e colleghi.

Anna Tatangelo annuncia la gravidanza: il post diventa virale

Ma chi sarà il fortunato papà? Questa è la domanda che tutti si pongono. Anna, sempre riservata, non ha rivelato alcun dettaglio sul misterioso compagno, lasciando il pubblico in trepidante attesa. La sua scelta di mantenere il silenzio ha acceso la curiosità del pubblico. A quasi 24 ore dall’annuncio della gravidanza è arrivata quella che appare a tutti gli effetti la prima conferma di paternità da parte di Giacomo Buttaroni. L’ex calciatore e attuale allenatore a rompere il silenzio, condividendo il post di Anna nelle sue storie Instagram con un cuore bianco, gesto che ha fugato ogni dubbio. Come riporta Today citando FanPage, i profili social di Buttaroni risultano privati.

Pioggia di auguri da colleghi e amici del mondo dello spettacolo

Anna Tatangelo, lontana dai riflettori della cronaca rosa da un po’, ha deciso di condividere questa nuova avventura con un tocco di mistero e tanto fascino. La foto ha fatto il giro del web più velocemente di un fulmine, e i fan sono già pronti a scommettere su chi potrebbe essere il nuovo amore della cantante. La curiosità è alle stelle, e nessuno vuole perdersi il prossimo capitolo di questa storia avvincente.

Tra i tanti messaggi di congratulazioni, spiccano quelli di amici e colleghi famosi. Emma Marrone ha espresso la sua gioia, Elisabetta Gregoraci ha inviato il suo affetto, mentre Giorgia ha salutato la notizia con un caloroso “Wondermamma”. Anche Briga e Mietta non si sono fatti attendere, regalando parole di affetto e sostegno alla futura mamma.

