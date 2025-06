“È nata Bea”. Ambra Angiolini, lo scatto con la piccola scatena i fan: chi è quella bambina

Personaggi TV. “È nata Bea” ha esordito Ambra Angiolini su Instagram, scatenando un vero e proprio scompiglio tra i suoi fan. Nel video dolcissimo, l’attrice appare mentre coccola una neonata, e subito dopo, pubblica una foto insieme al suo ex, Francesco Renga, e alla loro figlia Jolanda. Un bacio affettuoso e un momento di straordinaria complicità familiare che ha fatto impazzire il web, convincendo molti che Ambra fosse diventata nonna.

Fan in delirio: “Sembrate nonni dolcissimi”

I commenti al post sono esplosi in rete. Secondo Gossip Tv, in tanti hanno creduto che la piccola tra le braccia di Ambra fosse la figlia di Jolanda. Tra i commenti si leggono frasi come: “Una famiglia bellissima”, o “Sembrate nonni dolcissimi”. L’equivoco è stato alimentato dal tono emozionato del post e dalla presenza di Renga, con cui Ambra ha condiviso molti anni di vita. La tenerezza con cui l’attrice cullava la neonata ha rafforzato l’impressione che ci fosse una nuova arrivata in famiglia.

La smentita di Ambra: “Magari”

Ma ecco che Ambra chiarisce tutto con un semplice “Magari”, smentendo così le voci di una presunta nonnitudine. La verità è che la bambina non è sua nipote, ma si chiama Bea ed è la nipotina di Filippo, il fidanzato di sua figlia Jolanda. Ambra, in visita dalla famiglia, ha colto l’occasione per coccolare Bea e condividere quel momento intimo con i suoi follower.

