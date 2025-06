Mediaset tenta il colpaccio, Pier Silvio punta al noto conduttore Rai: il retroscena

Personaggi Tv. La corsa ai nuovi volti televisivi è ufficialmente iniziata. Tra manovre, trattative e sorprese, Pier Silvio Berlusconi punta in alto e tenta il colpaccio: strappare il famoso conduttore alla Rai. L’ex volto Sky, oggi presenza fissa del servizio pubblico, è stato protagonista di un contatto diretto con Mediaset, ma avrebbe declinato l’offerta. Intanto, la Rai tace sul suo futuro. E il mondo televisivo osserva con attenzione le prossime mosse in uno scenario dove l’equilibrio tra le reti è sempre più instabile.

Mediaset all’attacco: Alessandro Cattelan nel mirino del Biscione

La strategia è chiara: rinnovare i volti e sottrarre talenti alla concorrenza. Con questa logica, Mediaset avrebbe tentato di portare Alessandro Cattelan nella sua scuderia. Lo rivela Fanpage, secondo cui l’azienda di Pier Silvio Berlusconi avrebbe avviato contatti nelle scorse settimane per proporre al conduttore un futuro nelle reti di Cologno Monzese. L’operazione, però, non è andata in porto. Secondo quanto emerso, Cattelan avrebbe risposto con un rifiuto, rimanendo formalmente legato alla Rai. Il tentativo, tuttavia, s’inserisce in una strategia più ampia con cui Mediaset sta cercando di riposizionare il proprio intrattenimento, anche attraverso nomi inediti per la propria linea editoriale.

Cattelan resta in Rai, ma senza un programma certo

Il futuro televisivo di Alessandro Cattelan resta, però, un rebus. Dopo un anno ricco di impegni – tra cui Dopofestival, Stasera c’è Cattelan, Hot Ones e il podcast Supernova – il conduttore non appare nei palinsesti Rai che saranno presentati nei prossimi giorni.

Secondo le stesse fonti, almeno fino all’autunno inoltrato, Cattelan sarà occupato con il suo spettacolo teatrale, senza alcun progetto Rai attivo nel breve periodo. Questo lascia spazio a molteplici interpretazioni: da una parte la volontà della Rai di ridefinire il suo ruolo, dall’altra l’idea di puntare su progetti mirati, adatti a formati diversi dalla tv generalista, come Hot Ones, in arrivo su Rai2 durante l’estate.

