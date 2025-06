“Questo non te lo permetto!”. La Volta Buona, Caterina Balivo sbotta in diretta

News TV. A volte basta una battuta per trasformare un momento di leggerezza in un vero scivolone in diretta. È quanto accaduto durante la puntata del 18 giugno di La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Una puntata come tante, almeno all’apparenza. Ma qualcosa, a un certo punto, ha incrinato il clima disteso dello studio, facendo calare un silenzio improvviso tra il pubblico e lasciando tutti col fiato sospeso.

Una battuta fuori luogo accende la miccia

L’ospite del giorno era Fabrizio Bracconeri, attore romano noto per il suo carattere schietto e la vena comica. Si parlava di sport, salute e in particolare di hydrobike, una disciplina acquatica molto amata da chi cerca di perdere peso divertendosi. Fin qui, tutto bene. Ma è proprio quando Bracconeri ha cercato di scherzare sull’argomento che la situazione è precipitata.

Con il suo solito tono ironico, l’attore ha pronunciato una frase che non è piaciuta affatto alla conduttrice. Una battuta che, pur nelle intenzioni goliardiche, è sembrata a molti sessista e poco rispettosa, soprattutto nei confronti delle donne che praticano sport in piscina.

La risposta glaciale di Caterina Balivo

Caterina Balivo, visibilmente infastidita, non ha lasciato correre. Senza perdere la calma, ma con uno sguardo che non ammetteva repliche, ha detto:

«Questo non te lo permetto. Qui si viene per ridere, ma con rispetto». Una risposta che ha zittito lo studio e gelato Bracconeri, il quale ha tentato di minimizzare, sostenendo che si trattasse solo di una battuta. Ma la conduttrice non ha ceduto:

«C’è modo e modo di far ridere. Le donne in costume non sono un bersaglio, chiaro?».

Il pubblico, inizialmente incerto, ha reagito con un applauso spontaneo, a sostegno della padrona di casa.

