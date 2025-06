La Rai si prende il programma cult di Mediaset, ma senza Bonolis: il retroscena

News Tv. A 8 anni dall’ultima edizione, uno dei programmi più amati della TV italiana sta per tornare, ma con una veste completamente rinnovata. Lo storico format firmato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornerà presto sugli schermi, ma questa volta sarà Rai 2 ad accoglierlo in prima serata. A guidarlo non sarà la storica coppia di Canale 5, bensì un inedito trio comico. Ecco tutto quello che sappiamo in attesa dell’annuncio ufficiale.

Leggi anche: Antonella Clerici sfida Maria De Filippi: la decisione a sorpresa della Rai

Il ritorno di un cult della TV italiana

Correva l’anno 1999 quando Canale 5 lanciava la prima edizione di Chi ha incastrato Peter Pan?, un format pensato per dare spazio alla voce, alla spontaneità e all’umorismo dei bambini dai 4 ai 9 anni. Insieme a loro, sul palco, la collaudata coppia Bonolis–Laurenti, che per cinque stagioni ha trasformato le risposte innocenti dei più piccoli in momenti cult della televisione italiana. Il cuore del programma erano i dialoghi esilaranti tra bambini e adulti, le candid camera, e le interviste ai VIP condotte proprio dai giovanissimi protagonisti. Temi di attualità, spettacolo e società raccontati con lo sguardo candido e dissacrante dei bambini: una formula che ha fatto scuola e conquistato il pubblico. Ora, dopo un silenzio lungo 8 anni, il programma è pronto a tornare, ma con una nuova casa televisiva e un nuovo volto alla conduzione.

Il programma si sposta su Rai2 in prima serata

Secondo quanto trapelato, il ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan? avverrà sulla seconda rete Rai, e sarà inserito nel prime time della prossima stagione. Si tratta di un’operazione strategica da parte della Rai, che punta a rafforzare l’offerta d’intrattenimento della rete e a intercettare un pubblico trasversale, dai più giovani alle famiglie.

Il ritorno del format rappresenta anche un passaggio simbolico: da un’era televisiva iconica, legata alla figura di Paolo Bonolis, a un nuovo linguaggio più contemporaneo, affidato a volti che hanno fatto della comicità digitale e delle nuove forme di intrattenimento la loro cifra stilistica. Un cambio di rotta che potrebbe portare nuova linfa a un programma rimasto nel cuore degli spettatori. Chi potrebbe guidare il programma cult della tv italiana?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva