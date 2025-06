Personaggi tv. Antonella Clerici sfida Maria De Filippi: la decisione a sorpresa della Rai – Dopo anni di successi e trasmissioni iconiche, Antonella Clerici si prepara a tornare in prima serata nel weekend, in quella che si preannuncia come una delle sfide televisive più interessanti della prossima stagione. La bionda conduttrice, volto amatissimo del daytime Rai, sarà infatti la punta di diamante del sabato sera della tv pubblica a partire dal prossimo gennaio.

Leggi anche: Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie: la presidente rompe il silenzio

Leggi anche: Gerry Scotti, cosa c’è dietro al suo addio a “Tu si que vales”: “Devo pensare alla salute”

Antonella Clerici sfida Maria De Filippi: la decisione a sorpresa della Rai

Un terreno difficile, quello del sabato, storicamente dominato da Maria De Filippi e dai suoi collaudati cavalli di battaglia: C’è posta per te, Amici e Tú sí que vales. Programmi che da anni macinano ascolti da record, lasciando la Rai spesso a rincorrere senza troppo successo. Ma stavolta, pare che Viale Mazzini non voglia più restare a guardare.

Leggi anche: “Portobello”, diffuse le prime immagini dell’attesissima serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora

Leggi anche: “Morgane 5” si farà, ma sarà l’ultima: tutto quello che sappiamo sulla stagione finale (SPOILER)

La mossa a sorpresa: The Voice Kids in prima serata

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela, da sempre ben informato sulle dinamiche televisive. Sulle pagine del settimanale Chi, Candela ha anticipato che sarà proprio Antonella Clerici a vestire i panni dell’“eroina aziendalista”, sfidando la De Filippi con un format che conosce molto bene: The Voice Kids. “Toccherà ad Antonella Clerici vestire i panni dell’aziendalista e sfidare Maria De Filippi nella prossima stagione al sabato sera…”, le parole di Candela. Finora trasmesso al venerdì sera, il baby talent show sarà spostato al sabato in prima serata su Rai 1 a gennaio 2026, diventando così il diretto competitor di C’è posta per te. Un azzardo? Forse. Ma anche un segnale chiaro: la Rai vuole tornare a giocarsela, e non più con repliche o programmi sperimentali, bensì con un brand forte e una conduttrice che il pubblico ama.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva