Personaggi tv. Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie, la presidente rompe il silenzio – Matilda De Angelis rompe il silenzio e accende una piccola polemica nel mondo del cinema italiano. L’attrice, premiata con il Nastro d’Argento come Miglior Attrice non protagonista per il film Rapito, ha espresso il suo disappunto per aver dovuto condividere il riconoscimento con Elodie, premiata per Ti mangio il cuore. Una critica che non punta il dito contro la cantante, ma contro la prassi stessa del premio condiviso.

Leggi anche: Gerry Scotti, cosa c’è dietro al suo addio a “Tu si que vales”: “Devo pensare alla salute”

Leggi anche: Matilda De Angelis: “Irrispettoso condividere il Nastro d’Argento con Elodie”

Matilda De Angelis polemica per il Nastro D’Argento vinto con Elodie, la presidente rompe il silenzio

In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Matilda De Angelis ha spiegato la sua posizione con parole nette: “Quando si toglie la singolarità, si cancella anche la personalità e la specificità di un lavoro. Dare un premio in due non ha senso”. L’attrice ha ribadito che il suo commento non è personale e che avrebbe espresso lo stesso pensiero anche se a vincere con lei fosse stata un’altra attrice. Tuttavia, il suo malumore ha fatto rumore. E non si è fatta attendere la risposta ufficiale.

Leggi anche: Mara Venier, il marito in pericolo di vita: “Sto vivendo dei mesi difficili”

Leggi anche: Bianca Berlinguer, rumor insistenti: cosa avrebbe deciso Mediaset per lei

La replica di Laura Delli Colli: “Nessun ex aequo, erano candidate insieme”

A intervenire per chiarire le regole e spegnere il fuoco delle polemiche è stata Laura Delli Colli, presidente dei Nastri d’Argento. Raggiunta da Fanpage, la Delli Colli si è detta sorpresa dalle dichiarazioni di De Angelis:“Siamo rimasti sorpresi perché ieri non sembrava ci fosse un clima strano, una situazione competitiva o tesa. Ho visto il servizio del Tg1 che si chiude con le tre attrici di Fuori e Matilda che dice: ‘Ci siamo amate moltissimo’. Una cosa surreale”. La presidente ha poi puntualizzato un dettaglio tecnico spesso ignorato: “Matilda forse non conosce le regole dei Nastri, che sono diverse da quelle dei David. Noi prevediamo anche la candidatura condivisa. In questo caso, lei ed Elodie erano candidate insieme, quindi non si tratta nemmeno di un ex aequo”. Non si è trattato dunque di un parimerito, ma di una doppia candidatura sin dall’inizio, che ha portato a una doppia vittoria, indipendentemente dal minutaggio in scena o dal numero di battute recitate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva