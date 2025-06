Personaggi tv. Bianca Berlinguer, rumor insistenti: cosa avrebbe deciso Mediaset per lei – Da quando è approdata a Mediaset, Bianca Berlinguer ha saputo ritagliarsi uno spazio ben definito nella programmazione dell’azienda di Cologno Monzese. Con il suo programma “È sempre Cartabianca”, trasmesso in prima serata su Rete 4, la giornalista ha portato con sé il suo stile asciutto, diretto, a tratti severo, ma sempre riconoscibile. Un marchio di fabbrica che ha saputo conquistare anche il pubblico più affezionato alla linea editoriale storica della rete.

La trasmissione è diventata rapidamente un punto fermo del palinsesto settimanale, grazie anche alla formula ormai collaudata: attualità politica, confronto serrato tra opinionisti, e un’apertura affidata all’immancabile intervento di Mauro Corona, presenza divisiva quanto popolare. Nonostante la stagione televisiva sia ancora in corso, e “È sempre Cartabianca” continui ad andare regolarmente in onda, i vertici Mediaset starebbero già lavorando al futuro.

Un futuro sempre più ricco di impegni?

Le indiscrezioni che circolano, rilanciate oggi dal portale Affaritaliani.it, parlano infatti di un secondo programma pronto per essere affidato a Bianca Berlinguer. Una promozione? Una sfida? Forse entrambe le cose. Certo è che la giornalista, dopo una lunga carriera in Rai e una transizione che in molti avevano guardato con scetticismo, pare abbia convinto l’azienda a scommettere ancora di più su di lei. Ma che tipo di trasmissione sarebbe? Sempre secondo Affaritaliani.it, si tratterebbe di un programma giornalistico in fascia preserale, da collocare prima o subito dopo l’edizione delle 19:00 del Tg4. Un contenitore più snello rispetto a “È sempre Cartabianca”, ma con lo stesso taglio editoriale serio e rigoroso che contraddistingue la Berlinguer.

