Mara Venier, il marito in pericolo di vita: “Sto vivendo dei mesi difficili”

Personaggi tv. Non è la solita zia Mara, quella che ha intervistato Federico Rocca per Vanity Fair. Quella della Venier è un’esuberanza contagiosa. Al noto magazine la conduttrice Rai si è raccontata come mai prima d’ora: dagli amori giovanili al rapporto solido col marito Nicola Carraro, dai primi successi alle proposte indecenti. Non si è nascosta dietro un dito: Mara Venier ha svelato anche quali sono le colleghe che stima maggiormente e cosa l’ha ferita nella sua lunga carriera.

«Non ho mai avuto la sindrome da diva», ha esordito Mara Venier. E in effetti, pur essendo un volto amatissimo della televisione italiana da decenni, non ha mai smesso di sentirsi quella ragazza di Mestre che voleva fare la parrucchiera. «Non ho mai creduto in me. Acchiappo tutto quello che arriva, perché so che può finire da un momento all’altro», ha svelato la conduttrice a “Vanity Fair”. Anche oggi, quando si rivede in video, si sorprende: «Penso: “Come sembro forte lì”. Ma nella vita non sono così».

Il rapporto di Mara Venier con Renzo Arbore e gli altri ex

C’è una trasparenza disarmante nel suo modo di parlare. «Dico quello che penso, anche quando sarebbe meglio tacere. Non paga, però. Viviamo in un mondo di leccac*lo», ha detto senza giri di parole. Eppure è ancora lì, sul trono della domenica, adorata dal pubblico, senza padrini né amanti potenti, solo grazie a una forza che arriva dritta dal cuore. «Se devo ringraziare qualcuno, è Renzo Arbore. È stato importante, è ancora il mio più grande fan», confida. Con gli ex, dice, ha buoni rapporti, ma ci è voluto lavoro. «Con Renzo è ancora un rapporto d’amore, diverso, ma amore. Ogni tanto ci chiediamo ancora perché ci siamo lasciati». La risposta? Il successo, inatteso, esploso tutto insieme. «Ero diventata la signora della domenica, e lui non era più al centro. Ma io volevo solo che fosse orgoglioso di me», ha chiarito.

