Personaggi tv. Il cantate italiano fa una rivelazione sconvolgente: “Mi è successo perché sono gay” – Una serata d’estate, luci che brillano e un pubblico ansioso di lasciarsi trasportare dalla voce di chi, da sempre, trasforma emozioni in note. Ma nessuno si aspettava che proprio lì, tra applausi e sguardi rapiti, si sarebbe consumato un momento di rara intensità, capace di lasciare il segno su chi ascolta e su chi racconta.

Leggi anche: “Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”

Leggi anche: Mediaset, la decisione presa all’ultimo minuto: il conduttore fuori dai palinsesti, cosa sta succedendo

Il cantate italiano fa una rivelazione sconvolgente: “Mi è successo perché sono gay”

Dietro le quinte di una vita apparentemente dorata, si nascondono spesso ferite invisibili, provocate da parole che graffiano l’anima più di qualsiasi nota stonata. È qui che inizia il racconto di un cantante italiano, volto amatissimo della musica pop, che ha scelto di rompere il silenzio davanti a una platea, spiazzando tutti con la forza della propria vulnerabilità. Quando l’artista si è presentato su quel palco, il cuore della città era in festa. Nessuno, però, si aspettava che tra le melodie e le emozioni si sarebbe inserita la crudeltà di un ricordo recente: “Due settimane fa sono stato ospite del Roma Pride, ho postato delle foto di quella giornata meravigliosa. Non mi era mai successo in vita mia ma ho letto uno tra i tanti commenti, che diceva: ‘Comprati una corda, sai già cosa farci, perché sei diverso'”.

Insulti omofobi: quando la musica non basta a proteggere

Le parole offensive lette sui social hanno colpito l’artista come un colpo in pieno petto. Non era la prima volta che si trovava ad affrontare l’odio, ma quel messaggio, con la sua violenza, ha acceso una riflessione profonda. “Ho pensato: io ho 42 anni, ho le spalle abbastanza grandi per capire che è semplicemente un commento, anche se un commento dove mi auguravano di morire, insomma. Però io mi sono immaginato un ragazzino qualsiasi che vive la tematica delicata del coming out, del sentirsi diverso e magari fa una cosa estrema”, ha detto Antonino Spadaccino, ex vincitore di Amici e Tale e Quale Show.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva