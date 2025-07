Mediaset, la decisione presa all’ultimo minuto: il conduttore fuori dai palinsesti, cosa sta succedendo

Personaggi Tv. Sembrava ormai fatta, ma all’ultimo minuto tutto si è bloccato. Il corteggiamento di Mediaset a uno dei volti più contesi della tv italiana, si è interrotto bruscamente. A poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti 2025-2026, il nome dell’ex conduttore Rai e Sky non comparirà tra i protagonisti della nuova stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative si sarebbero arenate. Cosa sta succedendo?

Il progetto era concreto: un late show tra Canale 5 e Italia 1

Negli ultimi mesi il nome di Cattelan era stato al centro di intense indiscrezioni. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe voluto inserirlo nella propria offerta come fiore all’occhiello della seconda serata, con un late show cucito su misura per lui, in stile E poi c’è Cattelan. L’idea era forte e strategica: affidare a Cattelan uno spazio creativo, capace di intercettare un pubblico giovane e fidelizzato, tra Canale 5 e Italia 1.

Un tassello fondamentale nel progetto Mediaset di rinnovamento, che punta a sottrarre volti e format alla concorrenza per costruire una programmazione più moderna e riconoscibile. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, i tempi si sono rivelati troppo stretti per chiudere l’accordo prima della presentazione dei palinsesti, in programma l’8 luglio. E così, il nome di Alessandro non sarà presente tra i protagonisti della prossima stagione.

Cattelan, “il suo nome non ci sarà ai palinsesti”

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, una fonte interna vicina alla Direzione Intrattenimento Mediaset ha confermato: «Non ci sarà il suo nome ai palinsesti». Uno stop che arriva non per mancanza di interesse, ma per una questione di tempistiche logistiche e operative. Chiudere un accordo del genere in tempo utile per l’annuncio ufficiale sarebbe stato troppo complesso, soprattutto considerando la necessità di costruire un progetto ad hoc che valorizzasse al meglio la cifra stilistica del conduttore.

Una decisione che lascia l’amaro in bocca a chi già pregustava l’arrivo di Cattelan a Cologno Monzese, ma che non preclude affatto un ritorno al tavolo tra le parti. Anzi, l’intenzione sembra quella di rivalutare il discorso nei primi mesi del 2026.

