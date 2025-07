Pier Silvio può cantare vittoria: il noto volto Rai (finalmente) verso Mediaset

Personaggi Tv. Dopo anni di presenza quasi costante nei palinsesti della tv generalista, il conduttore è ufficialmente fuori dalla Rai. Nessuna conferma per i suoi programmi, né in prima né in seconda serata. Ma il conduttore piemontese non resta a guardare: secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe già manifestato interesse per accoglierlo nella propria programmazione. Per l’eterno golden boy della televisione italiana si apre così un nuovo capitolo, che potrebbe riportarlo al centro della scena con un late show, questa volta targato Cologno Monzese.

Stop ai progetti Rai: fuori “Stasera c’è Cattelan” e “Nessuno da vicino è normale”

La direzione intrattenimento della Rai ha deciso di voltare pagina: nessun rinnovo per Stasera c’è Cattelan, lo show di seconda serata di Rai 2, e nessuna prosecuzione neppure per Nessuno da vicino è normale, il programma in prima serata che aveva cercato di sperimentare nuovi linguaggi sul servizio pubblico.

Una doppia esclusione che segna un punto fermo: Cattelan non è stato ritenuto indispensabile dall’attuale linea editoriale Rai. Di fatto, il conduttore torna sul mercato, pronto per essere reclutato da altri player del panorama televisivo. Una scelta che sorprende solo in parte, considerando i numeri non sempre brillanti registrati dai suoi ultimi progetti su Rai 2. Ma se la Rai chiude una porta, qualcun altro sembra pronto ad aprire un portone.

Mediaset pronta ad accoglierlo: sul tavolo un nuovo late show

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, è Mediaset a fare la prima mossa. La tv commerciale avrebbe manifestato ufficialmente, attraverso l’agente Marta Donà, il proprio interesse a collaborare con Alessandro Cattelan, fa sapere Affari italiani. Il progetto sul tavolo? Un late show in pieno stile Cattelan, da proporre in seconda serata nella prossima stagione televisiva. Si tratterebbe di un formato familiare al conduttore, che negli anni ha costruito la sua identità proprio attorno a questo genere, prima su Sky Uno con EPCC (E poi c’è Cattelan), poi in versione Rai.

Il flirt tra Mediaset e Cattelan, in realtà, era già cominciato sottotraccia: il conduttore ha partecipato alla registrazione di un numero zero di un game show. Ma il Biscione ha poi scelto di affidarsi ai volti consolidati di Gerry Scotti e Enrico Papi, riportando in auge classici come La ruota della fortuna e Sarabanda.

