Mario Adinolfi rompe il silenzio dopo il ricovero: come sta

Personaggi Tv. Mario Adinolfi torna sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue avventure su L’Isola dei Famosi. Dopo il reality, il giornalista è stato protagonista di un’avventura ben più impegnativa: un ricovero d’urgenza a Roma. “Ho avuto il crollo dell’impalcatura”, ha dichiarato, e anche il suo fisico ne ha risentito, tra sbalzi di temperatura e una dieta da naufrago che ha lasciato il segno. Rientrato in Italia, Adinolfi ha raccontato i suoi giorni difficili di convalescenza.

Il crollo delle condizioni quando è tornato in Italia

“Ero partito per l’Isola con analisi perfette”, ha confessato, ma il passaggio a colazioni di cornetti e cappuccini sembra aver scatenato il caos. Insomma, chi avrebbe mai detto che i veri ostacoli iniziassero una volta spente le telecamere?

Una notte da dimenticare

Adinolfi ha vissuto momenti di forte agitazione e dolore. “Mia moglie mi ha accompagnato al Santo Spirito,” ha raccontato, descrivendo quella notte in ospedale come una delle più difficili. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei medici, Mario è riuscito a rimettersi in piedi, non senza esprimere gratitudine per l’assistenza ricevuta.

