Michelle Hunziker, futuro incerto in Mediaset? Cosa sta succedendo

Personaggi Tv. La nuova stagione televisiva si preannuncia turbolenta per Mediaset, che sta preparando una rivoluzione nei palinsesti 2025-2026. Tra cambi di programma e sostituzioni eccellenti, a far discutere è soprattutto il destino di Michelle Hunziker, al centro di indiscrezioni che la davano fuori dai giochi già da settembre. Ma qual è la verità? Tra smentite ufficiali, nuovi format e ritorni annunciati, ecco cosa sta davvero accadendo dietro le quinte di Cologno Monzese.

“Striscia la Notizia” cambia volto, via anche dall’autunno

Tra le novità più clamorose c’è senza dubbio lo stop temporaneo a Striscia la Notizia. Il celebre tg satirico firmato Antonio Ricci, simbolo dell’access prime time di Canale 5, non tornerà in onda a settembre. La causa? I numeri troppo distanti da quelli di Affari Tuoi, condotto con successo da Stefano De Martino su Rai 1.

Nonostante le rassicurazioni di Pier Silvio Berlusconi, la trasmissione non è riuscita a contrastare la concorrenza. Mediaset ha quindi deciso di riorganizzare completamente la fascia oraria, puntando su due cavalli di razza: La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Sarabanda con Enrico Papi, entrambi destinati all’access di Canale 5. Paperissima Sprint, altro storico titolo, verrà invece spostato su Italia 1. Per Striscia, però, non è un addio: dovrebbe tornare a novembre, con una formula rivisitata, frutto di quella che Berlusconi ha definito una “staffetta estiva” in preparazione della nuova edizione.

Michelle Hunziker fuori dai palinsesti? Il rumor che agita i fan

Proprio all’interno di questa rivoluzione ha iniziato a circolare con insistenza una voce che ha sorpreso molti: Michelle Hunziker sarebbe fuori dai giochi per la prossima stagione. La notizia è stata rilanciata dalla pagina “La TV!” su X, facendo rapidamente il giro dei social e generando preoccupazione tra i fan della conduttrice.

Secondo questo rumor, con la cancellazione momentanea di Striscia la Notizia e l’assenza di nuovi progetti annunciati, la Hunziker rischierebbe di rimanere senza programmi da condurre nel 2025-2026. Un’ipotesi che ha immediatamente acceso il dibattito, considerata la popolarità e la longevità della conduttrice svizzera all’interno del gruppo Mediaset.

