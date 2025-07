“Sei guarita? Peccato”: l’orrore contro la giornalista italiana – Un nuovo episodio di odio online scuote il mondo dell’informazione italiana. La famosa giornalista Mediaset è stata nuovamente bersaglio di commenti offensivi sui social network, segnando una delle molteplici manifestazioni di violenza verbale che colpiscono chi lavora in ambito pubblico. Questa volta, lei ha scelto di non restare in silenzio, reagendo pubblicamente e sollevando un dibattito necessario sull’utilizzo dei social e sulla responsabilità individuale nell’era digitale.

“Sei guarita? Peccato”: l’orrore contro la giornalista italiana

L’episodio si è verificato nella notte, quando Sabrina Scampini ha pubblicato un post rendendo nota l’offesa ricevuta. Il commento, scritto da un’hater sotto un suo contenuto, si riferiva alla sua malattia: «Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita». Una frase che ha suscitato indignazione e ha colpito profondamente non solo la giornalista, ma anche i suoi familiari e colleghi, mostrando quanto le parole possano essere strumenti di disprezzo e sofferenza.

Sabrina Scampini e il tumore: “Purtroppo è guarita”, l’attacco choc dell’hater

In risposta al messaggio, Sabrina Scampini ha deciso di pubblicare lo screen dell’insulto su Instagram, accompagnandolo con parole decise: «I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro. Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio». La giornalista ha poi annunciato di voler procedere con una denuncia: «Quindi ora denuncio la signora e spero che abbia un amico che le tolga i social e le faccia capire che persona miserabile ritrova allo specchio. Se non ha nessuno, glielo spiegheranno in tribunale». La vicenda ha rilanciato il tema della violenza verbale sui social, un fenomeno in crescita che coinvolge non solo i personaggi pubblici, ma anche utenti comuni. Il web, luogo di incontro e di condivisione, si trasforma sempre più spesso in un’arena dove l’insulto diventa quotidiano.

