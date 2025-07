Daniel Nilsson arrestato, la fidanzata rompe il silenzio: cosa salta fuori

Personaggi TV. Prima di finire in prima pagina per motivi giudiziari, Daniel Nilsson era noto al pubblico italiano come il celebre “Bonus” del programma Avanti un Altro. Classe 1979, di origine svedese, Nilsson è arrivato nel mondo dello spettacolo dopo una carriera sportiva interrotta da un brutto infortunio. Promessa dell’hockey, si è laureato in economia e ha poi lasciato la Svezia per volare in Australia, dove ha iniziato a lavorare come modello.

È stato proprio il lavoro da modello a portarlo a Milano, dove ha iniziato una nuova fase della sua vita, fatta di shooting fotografici, passerelle e apparizioni televisive. La vera popolarità però è arrivata nel 2011, quando è entrato nel cast del quiz-show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Ma oggi, quel volto sorridente e rassicurante appare su tutti i giornali per ben altri motivi.

L’arresto a Breuil-Cervinia: cosa è successo davvero

Sabato notte, in una tranquilla serata estiva a Breuil-Cervinia, tutto è cambiato. Secondo quanto riportato dai media e confermato dall’agenzia Ansa, Nilsson sarebbe stato protagonista di una violenta lite con la sua compagna. La scena si è svolta in mezzo alla strada, sotto gli occhi di diversi passanti che, allarmati dalle urla e dai gesti concitati, hanno subito contattato i Carabinieri.

All’arrivo delle forze dell’ordine, la situazione è apparsa subito grave. Un testimone ha raccontato di “schiaffi, spintoni e urla” e ha aggiunto che “sono volate botte”. I militari hanno accompagnato entrambi in caserma. Mentre Nilsson si è chiuso nel silenzio, rifiutandosi di rispondere alle domande, la fidanzata ha deciso di parlare.

