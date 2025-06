Mauro Icardi e Wanda Nara, arriva la sentenza sull’affidamento: bimbe in lacrime

Personaggi Tv. Lo scontro legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara raggiunge un nuovo, drammatico capitolo. Dopo la tanto attesa sentenza che concedeva al calciatore il diritto di stare con le figlie, la showgirl ha rifiutato di consegnarle, scatenando una reazione a catena tra polizia, avvocati e proteste social. Al centro, due bambine in lacrime e una battaglia che rischia di trasformarsi in un caso internazionale.

Leggi anche: Mediaset, clamorosa decisione: il programma chiude in anticipo

Mauro Icardi ottiene l’affido temporaneo delle figlie, ma Wanda Nara si rifiuta: è scontro

Il 27 giugno 2025 il tribunale argentino ha emesso una decisione attesa da mesi: Mauro Icardi potrà trascorrere sette giorni consecutivi con le figlie, con inizio previsto dalle ore 11:00 del giorno successivo. Ma il provvedimento, che sembrava destinato a riportare equilibrio tra i due ex coniugi, ha invece scatenato un nuovo braccio di ferro.

Sabato 28 giugno, l’attaccante si è presentato presso lo Chateau Libertador, lussuosa residenza di Wanda Nara, con avvocati e polizia al seguito, pronto a riabbracciare le bambine. Tuttavia, la scena si è trasformata rapidamente in un incubo: dopo 3 ore di trattative, la showgirl ha rifiutato di eseguire l’ordinanza. Le figlie della coppia, visibilmente provate, sono rimaste con la madre, mentre Mauro è stato costretto a fare marcia indietro.

Wanda rischia una sanzione salata: oltre 7mila euro

Il rifiuto di Wanda Nara potrebbe costarle caro. Come riferito dalla giornalista Yanina Latorre, in caso di violazione della sentenza, la donna dovrà pagare una sanzione superiore ai 7mila euro. Una cifra simbolica che, se riscossa, sarà devoluta all’Ospedale Pediatrico Garrahan di Buenos Aires.

Ma secondo chi la conosce, la showgirl non avrebbe affatto preso bene la decisione del giudice. A infastidirla sarebbe stata la possibile presenza di China Suarez, persona che – a detta sua – le bambine non tollererebbero affatto. Sebbene non ci siano conferme ufficiali sull’effettivo coinvolgimento dell’attrice nella permanenza prevista con Icardi, la tensione resta altissima. E c’è di più: nei giorni precedenti, Wanda si sarebbe recata a Jujuy, nel nord dell’Argentina, per un incontro notturno con una “strega bianca”. Secondo i rumor, le due avrebbero condiviso ore tra rituali e letture di tarocchi, cercando protezione dalle “energie negative” legate a questa vicenda giudiziaria. Come ha reagito Icardi a tutto ciò?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva