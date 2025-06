Mediaset, clamorosa decisione: il programma chiude in anticipo

News TV. Il tardo pomeriggio di Canale 5 continua a essere una zona critica per Mediaset. Dopo l’addio (per ora) di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, anche il suo spin-off estivo pare non aver convinto. Gli ascolti raccontano una storia chiara: il pubblico non ha premiato la nuova formula e ora, secondo le indiscrezioni che circolano con insistenza, sarebbe in arrivo un colpo di scena clamoroso.

Stop improvviso per Pomeriggio Cinque News

Secondo quanto riportato da Bubino Blog, Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del talk guidata da Alessandra Viero, chiuderà i battenti una settimana prima del previsto. Il programma era partito il 9 giugno, subentrando alla trasmissione principale condotta fino a poco tempo fa da Myrta Merlino, ma non è riuscito a mantenere gli ascolti a un livello soddisfacente. I vertici di Cologno Monzese, riferisce il blog, avrebbero così deciso di interrompere l’esperimento estivo con netto anticipo, archiviando il talk dal 7 luglio.

Crollo di ascolti e sorpasso clamoroso della concorrenza

I dati auditel parlano chiaro. Giovedì 26 giugno Pomeriggio Cinque News ha raccolto 1.015.000 spettatori con il 14% di share nella prima parte e 786.000 spettatori con il 10.8% nella seconda. I saluti finali sono crollati al 9.2%, totalizzando appena 711.000 telespettatori.

Nel frattempo, su Rai1, La Vita in Diretta ha totalizzato 1.760.000 spettatori e il 23.7% di share: un divario netto, che evidenzia quanto il talk di Mediaset fatichi a imporsi.

A partire dal 7 luglio, la fascia oraria del pomeriggio su Canale 5 sarà occupata da contenuti prettamente femminili: torneranno le soap, le serie turche e i film d’amore. A inaugurare il nuovo corso ci saranno gli inediti di Rosamunde Pilcher, un classico amato della fiction tedesca.

