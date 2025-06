News TV. “Pomeriggio 5”, Alessandra Viero non decolla: la decisione Mediaset. L’estate televisiva di Canale 5 si tinge di tensioni e sorprese inattese. Mentre molti programmi cercano di mantenere un pubblico sempre più esigente e frammentato, alcune scelte editoriali si rivelano più difficili del previsto. In questo clima, la stagione estiva di Pomeriggio 5 News è stata al centro di un brusco stop che ha lasciato inevitabilmente molte domande aperte sul futuro di uno dei rotocalchi pomeridiani più seguiti della rete Mediaset.

La sfida estiva di Alessandra Viero su Pomeriggio 5

Alessandra Viero era stata scelta proprio per sostituire Myrta Merlino e accompagnare i telespettatori durante il periodo estivo, un incarico che per lei rappresentava una sfida importante e un’opportunità di crescita professionale. Affidarle le redini di Pomeriggio 5 News significava non solo portare avanti il format di un programma storico della rete, ma anche dimostrare il suo valore nel panorama giornalistico Mediaset.

Pomeriggio 5: la chiusura anticipata e il flop di Alessandra Viero

Tuttavia, la conduzione estiva di Alessandra Viero a Pomeriggio 5 News è durata molto meno del previsto. La giornalista, subentrata a Myrta Merlino per la versione estiva del programma, ha visto la sua avventura interrompersi bruscamente a causa di ascolti giudicati insufficienti dai vertici Mediaset. Il programma, infatti, chiuderà i battenti con quasi due mesi di anticipo, venerdì 4 luglio, un segnale inequivocabile delle difficoltà riscontrate. Lo scorso anno, con Simona Branchetti alla guida, il rotocalco estivo era proseguito regolarmente fino alla fine di agosto, ma questa volta l’Azienda di Cologno Monzese sembra aver preferito una strategia più netta.

