“Passa a Mediaset”: la Rai perde un pezzo da 90 del programma top

News TV. Era uno dei volti più iconici di un format che, negli ultimi anni, ha portato alla Rai ascolti solidi e un’identità ben definita nel panorama musicale televisivo. Una figura familiare, amata dal pubblico, capace di intrattenere e commuovere. Ma qualcosa è cambiato. E dalla prossima stagione, il cast di uno dei programmi top dell’azienda pubblica si ritroverà orfano di uno dei suoi protagonisti più riconoscibili. Il passaggio a un’altra rete è già ufficiale, e i progetti futuri fanno intuire che il volto in questione avrà un ruolo di primo piano altrove.

Gigi D’Alessio saluta la Rai e sbarca su Canale 5

Dopo anni di successi come coach a The Voice Senior e The Voice Kids, Gigi D’Alessio ha deciso di non rinnovare l’accordo con la Rai. Dal 2019 ha affiancato artisti del calibro di Loredana Bertè, Clementino e Arisa nel popolare talent musicale, ma dal prossimo autunno non sarà più sulla poltrona rossa.

Una scelta che sembrava già annunciata con la recente messa in onda su Canale 5 del concerto Sicily for Life, dove il cantante napoletano è stato protagonista assoluto. Ma non si tratta di una singola apparizione: secondo le indiscrezioni, Mediaset lo avrebbe arruolato per un nuovo show musicale in prima serata, che dovrebbe vederlo alla conduzione insieme a Vanessa Incontrada. Una mossa strategica che conferma come l’artista stia puntando a una nuova fase della sua carriera televisiva, sempre più orientata verso la varietà e l’intrattenimento popolare.

The Voice continua: ecco chi prende il suo posto

La macchina di The Voice, però, non si ferma. In autunno tornerà su Rai 1 The Voice Senior, mentre a gennaio è previsto il ritorno di The Voice Kids, che andrà in onda al sabato sera, sfidando un colosso come C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Ma chi siederà sulla poltrona lasciata vuota da Gigi D’Alessio? Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la Rai avrebbe offerto il ruolo a Nek, che pare abbia già accettato. Un passaggio importante per il cantante, che non sarà però impegnato solo con The Voice: per lui si aprono altri scenari televisivi interessanti.

