Mediaset, Pier Silvio incassa dei rifiuti pesanti: i 5 conduttori che hanno detto “no”

News Tv. Pier Silvio Berlusconi è determinato a rivoluzionare il volto di Mediaset, e lo sta facendo con una campagna acquisti che mira a portare in rete nomi autorevoli e nuovi equilibri. Se cinque volti noti sono in trattativa, altrettanti hanno declinato l’invito con cortese fermezza. Il tentativo dell’AD del Biscione sembra avere un doppio obiettivo: aprire alla pluralità e chiudere simbolicamente i conti con il passato del padre Silvio. Ma non tutti sono pronti a salire a bordo.

Mediaset all’assalto: cinque nomi in trattativa con Pier Silvio

In questi giorni frenetici per la programmazione della prossima stagione televisiva, Pier Silvio Berlusconi starebbe puntando su un gruppo variegato di professionisti per rinfrescare l’immagine delle sue reti. I nomi che secondo Fanpage.it sarebbero in trattativa con Mediaset sono Max Giusti, Alessandro Cattelan, Luca Sommi, Vincenzo Schettini (il professore star del web) e Federico Rampini, noto giornalista e saggista. Una selezione che mescola leggerezza, divulgazione e approfondimento, nel tentativo di allargare il target del pubblico tradizionale del Biscione.

Una scelta che, se confermata, segnerebbe un passo in avanti nella direzione di un’informazione più articolata e meno schierata. Pier Silvio, sempre secondo l’articolo, sembrerebbe voler riequilibrare i palinsesti rispetto ai volti storici di Rete 4 come Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Nicola Porro.

Una sfida generazionale e strategica

L’operazione, per come viene descritta da Fanpage.it, ha il sapore di una rivincita generazionale. Se Silvio Berlusconi ha affrontato per decenni una stampa e un mondo televisivo apertamente critici nei suoi confronti, oggi Pier Silvio prova una mossa differente: tendere la mano, aprire al confronto, magari anche “acquistare” proprio quei volti che suo padre avrebbe percepito come nemici.

“Se non puoi batterli, alleati con loro. O almeno, prova a comprarli”, scrive il portale, sintetizzando così la strategia dell’amministratore delegato del gruppo. Un’azione che ha il profilo di una lucida operazione imprenditoriale, in grado di rafforzare Mediaset e forse anche ripulirne l’immagine politica.

