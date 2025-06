News tv. Addio pinnettu, l’annuncio a sorpresa di Filippo Bisciglia: tutte le novità di “Temptation Island” – La legna è già ammucchiata, pronta per essere accesa: giovedì 3 luglio Filippo Bisciglia darà fuoco al falò più famoso della televisione, quello di Temptation Island. Il reality dei sentimenti riparte in prima serata su Canale 5 con sette coppie non sposate e senza figli che metteranno alla prova la loro relazione vivendo separate e circondate da tentatori e tentatrici. Sono tante le novità di quest’attesissima edizione e ne ha parlato il conduttore in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Addio al pinnettu ma non solo, Bisciglia: “Vedrete una cosa mai successa in passato”

Cambio di scenario per questa edizione: archiviata la Sardegna, la produzione ha scelto la Calabria come nuova cornice, precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort, in provincia di Catanzaro. Una scelta che porta con sé delle belle novità. «Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime 11 edizioni. Tornare lì mi faceva sentire come quando da bambino andavo in vacanza nello stesso posto, arrivavo e mi sentivo subito a casa. Invece quest’anno l’impatto è stato differente, ma sempre positivo perché tutte le persone che abbiamo trovato sono state meravigliose, cordiali, carine ed educate. Inoltre il mare è bello e il villaggio tutto nuovo», ha confidato Filippo Bisciglia.

Tutte le novità di “Temptation Island”

Com’è strutturato? «Per quanto riguarda i ragazzi è tutto identico, ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro», ha chiarito Filippo Bisciglia. Il conduttore ha poi svelato un fatto curioso: «Per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come “il pinnettu” (la casupola all’interno del villaggio dove fidanzati e fidanzate vengono convocati per vedere video urgenti, ndr). Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà “il capanno”». Riuscirete ad abituarvi a chiamarlo così? Che ne dite? Bisciglia ha evidenziato anche: «Il falò è sempre in spiaggia, che però è chilometrica. Per arrivare le coppie dovranno fare una lunghissima camminata, molto suggestiva, che viene ripresa dall’alto da un drone».

