Il Gattopardo alla Maturità, la giusta occasione per rivedere la serie sul grande romanzo

In occasione della Maturità 2025, il Ministero ha scelto un estratto de Il Gattopardo, il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, come testo per la prima prova. Questo romanzo, che esplora la transizione tra due epoche storiche, è un tesoro della letteratura italiana, capace di offrire una visione profonda della Storia attraverso una narrazione intensa e dettagliata.

Kim Rossi Stuart e Saul Nanni: il principe di Salina e Tancredi nella serie Tv (Foto: Netflix ©)

L’episodio scelto per l’esame riguarda l’incontro tra Angelica e la famiglia del principe di Salina. Questa scena, già famosa nel film di Luchino Visconti, viene ripresa nella nuova serie prodotta da Netflix, Il Gattopardo. Il romanzo, in concomitanza con la serie, è stato nuovamente pubblicato, confermando il suo status di classico intramontabile.

«…si gettò nelle braccia di don Fabrizio: gli diede, sulle basette, due bei bacioni che furono ricambiati con genuino affetto; il Principe si attardò forse un attimo piú del necessario a fiutare l’aroma di gardenia delle guancie adolescenti. Dopo di che Angelica arrossí, retrocedette di mezzo passo: “Sono tanto, tanto felice …” Si avvicinò di nuovo e, ritta sulla punta delle scarpine, gli sospirò all’orecchio: “Zione!”»

(Un frammento del brano scelto per la Maturità)

Nel romanzo, ogni dettaglio è curato come in una rappresentazione teatrale. Angelica, figlia del sindaco Sedara e promessa sposa di Tancredi, si muove con la sicurezza di un’attrice esperta, dominando la scena.

Questa non è solo finzione, ma una rappresentazione del confronto tra aristocrazia e borghesia. Angelica, con un semplice “Zione“, ottiene l’approvazione dello zio, simbolo di un ordine sociale in cambiamento.

Angelica e Don Calogero: due facce del nuovo potere

Don Calogero, personaggio tragicomico, rappresenta la goffaggine di chi cerca di adattarsi a un mondo nuovo, mentre sua figlia Angelica lo fa con naturalezza e astuzia, simbolizzando il cambiamento.

Deva Cassel ne Il Gattopardo, la serie (Foto: IMDb)

Un microdramma che racconta l’Italia intera

Questa scena è una microscena storica che incarna i cambiamenti del Risorgimento, con Angelica e Tancredi che rappresentano il paradosso del mantenere il vecchio attraverso il cambiamento.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

La lezione del Gattopardo nel 2025 (e la serie di Netflix)

La serie di Netflix, grazie alle sue sontuose ambientazioni, rivitalizza il mito de Il Gattopardo. Con Deva Cassel nel ruolo di Angelica, la produzione esplora temi di potere e trasformazione, rimanendo fedele allo spirito del romanzo originale.

“A prima vista è un dramma che racconta, come dice il principe di Salina, la condizione universale di chi appartiene a una generazione disgraziata, a cavallo fra i vecchi tempi ed i nuovi, e che si trova a disagio in tutti e due tuttavia è anche la vicenda intima che lega il grande patriarca di questa famiglia e la sua amata figlia”.

Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix

Sebbene la serie apporti alcune modifiche, come l’accento sul personaggio di Concetta, essa rimane una narrazione intensa dei cambiamenti sociopolitici del XIX secolo, affrontando temi universali come il potere e l’amore.