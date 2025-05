Vittorio Sgarbi e la coincidenza con Papa Prevost: cosa salta fuori

Personaggi Tv. L’8 maggio 2025 resterà impresso nella memoria collettiva non solo per l’elezione di Papa Leone XIV. Nel cuore della Capitale, tra la folla in festa e le campane che suonavano a festa, il mondo ha celebrato il nuovo Pontefice. Ma l’8 maggio è un giorno importante per Vittorio Sgarbi anche per un altro motivo.

Leggi anche: ‘Non se n’è accorta!’: Barbara Palombelli, clamorosa gaffe in diretta a “Forum” (VIDEO)

Leggi anche: “The Couple”, arriva la reazione di Manila e Stefano dopo la chiusura del programma

Vittorio Sgarbi, il compleanno nel giorno dell’elezione del Papa: il messaggio commovente della fidanzata

“È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa”: così ha esordito Sabrina Colle nel suo toccante messaggio allo storico compagno Vittorio Sgarbi, che ha compiuto 73 anni proprio l’8 maggio, giorno in cui è stato eletto il nuovo Pontefice, Leone XIV. In un lungo post su Instagram, Colle ha unito il sacro e il personale, raccontando l’attesa dell’apparizione del Papa e la commozione che ha suscitato in lei. “Il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso”, ha scritto, descrivendo l’atmosfera sospesa di un momento destinato a diventare storico. “Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti gli altri comunica il senso dell’eterno”, ha scritto chiudendo con una frase che ha lasciato il segno: “Un buon motivo, direi, per continuare a sentirti sempre giovane dentro”.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, i naufraghi hanno già infranto il regolamento: interviene la produzione

Leggi anche: “Pechino Express 2025”: un podio che salva l’edizione, ecco chi ha vinto la finale

Lunga degenza e rinascita: il ritorno di Sgarbi dopo la malattia

Il post assume un significato ancora più intenso alla luce dei recenti problemi di salute affrontati da Sgarbi, ricoverato nelle scorse settimane al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto riportato da Repubblica, il critico d’arte aveva confessato di attraversare una fase delicata, parlando apertamente di un forte disagio fisico e psicologico: “Faccio fatica in tutto, ora passo molto tempo a letto”. Una condizione preoccupante, aggravata da una progressiva perdita di appetito che ha richiesto cure mediche immediate. Al suo fianco, come sempre, Sabrina Colle e la sorella Elisabetta Sgarbi, che si sono prese cura di lui con dedizione. Il compleanno, dunque, è stato anche l’occasione per festeggiare un ritorno alla vita, un segnale di rinascita per un uomo che ha fatto della vitalità, della parola e della provocazione la sua cifra distintiva.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva