“L’Isola dei famosi”, vince Cristina: poi la decisione che nessuno si aspettava

News Tv. Cristina Plevani è la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025, a 25 anni dal trionfo al primo Grande Fratello. In una finale carica di emozioni, prove estreme e persino un incidente sott’acqua, l’ex istruttrice di nuoto è stata incoronata regina della Playa da Veronica Gentili. Un percorso intenso, fatto di fragilità e forza, che si chiude con 100mila euro in gettoni d’oro, metà dei quali saranno devoluti in beneficenza. Ecco com’è andata.

L’incidente di Loredana Cannata e la proposta in studio

La serata non è stata priva di tensioni. Durante la prova apnea, Loredana Cannata ha vissuto attimi di paura: i suoi capelli si sono incastrati vicino alla gabbia sott’acqua. L’intervento rapido dello staff ha evitato il peggio, ma l’attrice è poi stata eliminata dal televoto, lasciando il reality a un passo dalla fine.

Momento romantico in chiusura: Paolo Vallesi, ospite in studio, ha chiesto alla compagna Loredana di sposarlo, regalando un colpo di scena tenero che ha commosso pubblico e telespettatori.

La settimana dei finalisti: emozioni e trasformazioni

La finale si è aperta con un recap dell’ultima settimana dei naufraghi: tensioni, confessioni, trasformazioni fisiche. Il televoto ha sancito l’uscita di Teresanna Pugliese, sconfitta da Jey Lillo. Spazio poi al rito dello specchio: per la prima volta dopo due mesi, i naufraghi hanno potuto vedersi riflessi.

Omar Fantini è stato definito da Veronica Gentili come “il più dimagrito tra i finalisti”. Emozionante anche il momento di Cristina Plevani, che ha raccontato: “Ho toccato il fondo, ma sono felice di averlo fatto”. E poi Mario Adinolfi, che ha perso 26 chili durante l’esperienza: “Un’impresa. Grazie a chi non mi ha fatto mangiare”, ha scherzato.

