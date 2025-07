“L’Isola dei Famosi”, Mario Adinolfi scopre quanti chili ha perso: tutti a bocca aperta

Mario Adinolfi, 53 anni, ex politico e giornalista, è divenuto uno dei volti più discussi di questa 19ª edizione de “L’Isola dei Famosi“. Approdato in Honduras con un peso iniziale di ben 221 kg. Durante la finale del reality show di Canale 5, Mario ha scoperto quanti chili ha perso.

Mario Adinfolfi dimagrito grazie a “L’Isola dei Famosi”

L’ingresso nel reality di Mario Adinolfi ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Sin dalle prime settimane si è palesata la difficoltà fisica ad affrontare condizioni estreme, anche se alla fine gli sono stati concessi alcuni privilegi per facilitarne la permanenza. Adinolfi ha più volte dichiarato che la sua partecipazione al programma rappresentava un’occasione unica per dare una svolta al suo stato di salute. “È la prima volta nella mia vita che dimagrisco”, ha confidato nel corso di una chiacchierata intensa con Loredana Cannata, in cui ha ricordato quanto il peso accumulato negli anni fosse stato un espediente legato a un trauma profondo: il suicidio della sorella, che dal 1997 gli ha provocato un aumento di circa 5 kg all’anno.

Nelle settimane successive, il percorso di Adinolfi ha preso sempre più la forma di un cammino interiore: tra prove di resilienza fisica – come il reggere un peso da seduto, resistere in apnea, percorrere 30 metri a nuoto – e riflessioni personali, ha iniziato a rivelarsi al pubblico in una veste nuova, più vulnerabile e umana. Durante la finale, Mario Adinolfi ha scoperto quanti chili ha perso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)