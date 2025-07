News tv. “Temptation island”, l’assurda scoperta dopo la prima puntata – Temptation Island è ripartito su Canale 5. Il reality show che tiene incollati milioni di italiani allo schermo è tornato a far parlare di sé, trasformando il giovedì sera in un must-television per chi ama storie di coppie in crisi e colpi di scena travolgenti. E come ogni estate, le dinamiche amorose e le tentazioni irresistibili non mancano di stupire e alimentare discussioni.

“Temptation island”, l’assurda scoperta dopo la prima puntata

Sotto la saggia guida di Filippo Bisciglia, il programma ha sbaragliato la concorrenza, affermandosi come il leader indiscusso della serata. Su Canale 5, ha raccolto la bellezza di 3.452.000 telespettatori e uno share stellare del 27.8%. Numeri che fanno impallidire le altre proposte serali, lasciando dietro di sé solo polvere televisiva. Nel frattempo, su Rai1, il nostro caro Don Matteo ha difeso il suo terreno con una replica seguita da 1.942.000 spettatori, ottenendo un rispettabile 13.9% di share. Ma sembra che il fascino del sacerdote detective sia stato leggermente offuscato dall’isola delle tentazioni.

“Temptation island”, come sono andati gli ascolti

Altre reti hanno cercato di tenere il passo con film e documentari, ma con risultati variabili. Su Rai3, il documentario su Giorgio Faletti ha attirato 839.000 spettatori, mentre su Italia1, il film d’azione con Sam Worthington ha raccolto 840.000 amanti del cinema. Tuttavia, nessuno ha potuto veramente competere con il ciclone Temptation.

