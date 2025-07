Mario Adinolfi ricoverato dopo “L’Isola dei Famosi”: cos’è successo

Personaggi Tv. Mario Adinolfi, noto giornalista e politico, ha affrontato un ritorno a casa tutt’altro che tranquillo dopo la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025. Dopo 62 giorni trascorsi in Honduras, dove si è aggiudicato il secondo posto dietro a Cristina Plevani, il rientro in Italia è stato seguito da un ricovero d’urgenza a Roma. L’ex naufrago ha avuto un malore che ha reso necessario un immediato controllo ospedaliero.

Ricovero d’urgenza per Mario Adinolfi dopo “L’Isola dei Famosi”

Adinolfi ha condiviso l’accaduto sui social media, rassicurando i suoi fan con foto che lo ritraggono in ospedale, con una flebo al braccio. Nelle immagini è accompagnato da un messaggio ironico: “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi affrontare un viaggio così faticoso ha le sue controindicazioni”. Queste parole hanno rapidamente attirato l’attenzione online, generando un grande numero di commenti e supporto.

Mario Adinolfi, la perdita di peso in Honduras

Durante la sua esperienza sull’isola, Adinolfi ha subito una notevole trasformazione fisica. Partito con un peso di 221 chili, ha concluso l’avventura con una perdita di quasi 26 chili, portandosi a 194,9 kg. “Il corpo è stato sottoposto a uno stress enorme. Continuerò a perdere peso anche adesso che sono tornato alla vita normale”, ha dichiarato, indicando la sua volontà di proseguire il percorso di dimagrimento in maniera controllata.

