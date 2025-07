News tv. “Temptation Island”, finisce male alla prima tra Sonia e Alessio: poi il colpo di scena – Sono arrivati a Temptation Island mano nella mano, con il sorriso sulle labbra e quell’aria da “ce la possiamo fare”. Sonia e Alessio sembravano determinati a mettere alla prova il loro amore. Davanti a Filippo Bisciglia, lui l’ha baciata teneramente, rassicurandola con parole dolci: “Non ti preoccupare, ti amo tanto”. Ma le premesse da favola sono durate il tempo di uno stacco pubblicitario.

Nemmeno ventiquattr’ore dopo l’ingresso nel villaggio, Alessio ha mostrato il suo vero volto in un confessionale che ha lasciato attoniti pubblico e compagni d’avventura. Altro che test d’amore: lui è entrato nel programma per capire se quell’amore esista davvero. O se, peggio ancora, non sia mai esistito. “Sonia non sa la reale motivazione per cui ho scritto a Temptation Island”, ha esordito. “Non gliene ho mai parlato, perché l’avrei distrutta emotivamente. Io non so se l’amo, o se in realtà non l’ho mai amata. E la cosa più grave è che non riesco nemmeno a rispondere con certezza a questa domanda”, ha rimarcato.

Poi la mazzata finale, quella che non si dimentica facilmente. Alessio ha confessato di non provare più attrazione fisica per la sua compagna, e anzi, ha ammesso candidamente di desiderare ogni bella donna che gli capita di incrociare per strada. “Il mio istinto mi porta a voler fare l’amore con tutte”, ha detto, lasciando poco spazio all’interpretazione.

Un anello per gratitudine, non per amore

Il momento più surreale arriva quando si parla della proposta di matrimonio. Alessio, senza troppi giri di parole, ha raccontato di averle regalato un anello e fatto una proposta solo per senso del dovere: “Forse l’ho fatto per gratitudine, non per amore. Perché se fosse stato amore vero, l’avrei già sposata, no?”. Parole che hanno avuto su Sonia l’effetto di una bomba emotiva. Appena le è stato mostrato il video del fidanzato, è scoppiata in lacrime. E ha chiesto, senza indugio, un falò di confronto immediato.

