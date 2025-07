“L’Isola dei famosi”, Cristina vince ma è bufera: pubblico su tutte le furie

News Tv. Si è chiusa con la vittoria di Cristina Plevani l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, ma la finale trasmessa su Canale 5 ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche. Nel mirino del pubblico c’è il televoto flash che ha decretato l’eliminazione di Loredana Cannata, piazzatasi al quinto posto. Sui social molti spettatori si sono indignati con la produzione, accusandola di aver favorito indirettamente altri concorrenti.

Leggi anche: Cristina Plevani vince “L’Isola dei famosi”: quel dettaglio sul “Grande Fratello” che in pochi avevano notato

Il televoto flash incriminato

La serata finale de L’Isola è stata scandita da una serie di televoti rapidi, detti “flash”, che hanno determinato l’eliminazione progressiva dei concorrenti. Il primo di questi ha visto contrapposti Loredana Cannata e Jey Lillo, con la prima costretta a lasciare il gioco. Ed è proprio su questo segmento che si è scatenata la polemica: secondo molti telespettatori, il tempo concesso per votare sarebbe stato nettamente inferiore rispetto a quello riservato ad altri scontri.

“Il televoto flash per Loredana è durato letteralmente 3 minuti d’orologio, quello per Omar e Mario è andato avanti almeno 10 minuti. È inaccettabile”, si legge tra i tanti commenti indignati su X. In molti ritengono che la produzione abbia accelerato volutamente il televoto per penalizzare l’attrice e favorire Jey, entrato nel gioco solo venti giorni dopo l’inizio ufficiale del reality.

Accuse di disparità e “finale pilotata”

Il sospetto che la finale sia stata in qualche modo “indirizzata” ha alimentato la frustrazione dei fan. “I televoti flash dovrebbero avere tutti la stessa durata per correttezza, altrimenti è chiaro che si cerca di indirizzare il risultato”, scrive un altro utente. L’accusa è chiara: la produzione non avrebbe garantito le stesse condizioni di voto per tutti i concorrenti, influenzando così l’esito della gara.

A rendere la questione ancora più delicata è il fatto che Loredana Cannata, oltre ad aver riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico per il suo percorso sull’isola, era anche reduce da un incidente avvenuto proprio nella prova apnea della stessa serata. Un evento che aveva scosso emotivamente i telespettatori, rendendo la sua uscita ancora più controversa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva