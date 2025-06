Funerali Alvaro Vitali, la presenza di una donna non passa inosservata: ecco chi era

Personaggi tv. Giovedì 26 giugno 2025, nella Chiesa di San Pancrazio a Roma, si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno all’età di 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva. La funzione ha visto la partecipazione di familiari, amici e colleghi, tra cui Carlo Verdone, Fulvio Abbate, Sergio Martino e Nadia Bengala.

Tra le presenze non è passato inosservato un dettaglio: una donna vestita di nero e con gli occhi nascosti da grandi occhiali da sole neri, seduta in prima fila. La sua presenza ha suscitato curiosità e domande tra i presenti fino alla rivelazione.

Alvaro Vitali, se ne va un’icona della comicità

Alvaro Vitali ha rappresentato un volto emblematico della commedia italiana, soprattutto nel genere sexy-comico che ha conquistato il cinema degli anni Settanta e Ottanta. Il suo ingresso nel mondo della recitazione avvenne quasi per caso, grazie all’incontro con Federico Fellini che lo scelse per “Satyricon” e successivamente per “Amarcord”. Tuttavia, fu con il personaggio di Pierino che Vitali divenne un’icona culturale, amato dal pubblico e simbolo di un’epoca. Ha partecipato a oltre 150 film, lavorando al fianco di noti attori come Lino Banfi e Renzo Montagnani, consolidando il suo volto come uno dei più familiari nel cinema popolare italiano.

Una grande carriera e il doloroso tramonto

Negli anni seguenti, la carriera di Vitali ha affrontato delle difficoltà. Il personaggio di Pierino risultò essere un ruolo difficile da abbandonare. Nonostante alcuni tentativi nel mondo televisivo, come in “Striscia la Notizia” dove impersonava Jean Todt, e vari tentativi di ritorno sul grande schermo, il suo spazio nel mondo dello spettacolo si ridusse progressivamente. Tuttavia, il suo talento e la sua umanità furono sempre riconosciuti da colleghi e registi, tra cui Carlo Verdone, che lo incluse nel cast della serie “Vita da Carlo” per dimostrargli stima e affetto.

