Alvaro Vitali, cos’è la malattia di cui soffriva: i sintomi a cui fare attenzione – Alvaro Vitali è morto nel tardo pomeriggio di oggi a Roma, all’età di 75 anni. Da due settimane era ricoverato in ospedale per una forma aggressiva e recidiva di broncopolmonite, come aveva raccontato qualche giorno fa l’ex moglie Stefania Corona. Amatissimo dal grande pubblico per il personaggio irriverente di Pierino e per i suoi ruoli nelle commedie sexy all’italiana, Vitali lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche: “Mi hai tradito con lui ma…”. Addio Alvaro Vitali, solo pochi giorni fa quel messaggio alla moglie

Leggi anche: È morto Alvaro Vitali, il cinema italiano piange il suo Pierino

Alvaro Vitali, cos’è la malattia di cui soffriva: i sintomi a cui fare attenzione

Con la sua comicità fisica, sopra le righe, e quel sorriso contagioso, ha segnato un’epoca. Ma dietro la maschera del comico si celava, come spesso accade, anche una fragilità. A portarlo via è stata una malattia insidiosa, che colpisce soprattutto i più anziani e le persone con difese immunitarie indebolite: la broncopolmonite recidiva.

Leggi anche: È la resa dei conti per Gi-hun: tutto quello che sappiamo su “Squid Game 3”

Leggi anche: Finite le riprese di “Bridgerton 4”, quando arriva su Netflix: tutte le anticipazioni

Cos’è la broncopolmonite recidiva: una minaccia sottovalutata

La broncopolmonite è un’infiammazione che coinvolge gli alveoli polmonari, i bronchi e i bronchioli, ed è spesso scatenata da infezioni batteriche o virali. Quando la malattia non viene debellata completamente o tende a ripresentarsi nel giro di poco tempo, si parla di forma recidiva. È una condizione che può diventare molto seria, specie se trascurata o mal curata. A differenza della classica polmonite, la broncopolmonite coinvolge più strutture polmonari, e può essere più estesa e più complessa da trattare. Nei casi gravi, come quello di Vitali, può richiedere il ricovero e terapie invasive. Tra i principali responsabili della broncopolmonite ci sono:

Virus influenzali di tipo A e B

di tipo A e B Virus respiratorio sinciziale

Virus del morbillo

Sul fronte batterico, i nemici più frequenti sono:

Streptococcus pneumoniae (pneumococco)

(pneumococco) Staphylococcus aureus

Esistono però anche forme meno comuni, come la broncopolmonite ab ingestis, causata dall’ingresso accidentale di cibo o liquidi nelle vie respiratorie. Anche patologie gravi come la tubercolosi possono innescarla o aggravarla. Quali sono i sintomi? Quando allarmarsi?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva