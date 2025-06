“Mi hai tradito con lui ma…”. Addio Alvaro Vitali, solo pochi giorni fa quel messaggio alla moglie

Alvaro Vitali, il celebre attore simbolo della commedia sexy all’italiana, ci ha lasciati a 75 anni. Conosciuto e amato per il suo ruolo iconico di Pierino, Vitali è deceduto dopo un peggioramento delle sue condizioni a seguito di una broncopolmonite recidiva. Ricoverato in ospedale a Roma per due settimane, ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato dall’affetto di amici e familiari, sebbene il suo matrimonio con Stefania Corona fosse recentemente giunto al termine dopo 27 anni insieme.

L’annuncio della separazione tra Vitali e Corona aveva destato grande clamore mediatico. Durante il ricovero, l’attore aveva scritto una lettera aperta pubblicata su DiPiù, chiedendo a Stefania una riconciliazione, nonostante il tradimento che aveva scoperto. La separazione era avvenuta dopo che Stefania aveva iniziato una relazione con Antonio, l’autista che per anni aveva accompagnato la coppia nei loro spostamenti.

“Non buttiamo via tutto”, aveva implorato Vitali nella sua lettera, esprimendo il desiderio di dare alla loro storia una seconda possibilità. Tuttavia, durante un’apparizione televisiva al programma La volta buona, Stefania ha letto pubblicamente la lettera, rispondendo con un deciso “No, grazie”, affermando che l’attore la cercava “solo per comodità“.

La reazione di Stefania ha diviso l’opinione pubblica. Molti fan fedeli di Vitali si sono riversati sui social per criticare la sua posizione, giudicandola insensibile, soprattutto considerando il peggioramento della salute dell’attore. In sua difesa, Stefania ha dichiarato: “Gli sono stata vicina in ospedale, perché era giusto così. Ma io ora amo un altro uomo”.

Il dolore per la separazione è stato un tema ricorrente nelle interviste di Vitali, che non ha mai nascosto la sua amarezza. “Ci aiutava in tutto”, riferendosi ad Antonio, “era un modo per renderti la vita più semplice. E alla fine mi ha portato via tutto”. Queste parole, pronunciate con disillusione, sembravano anticipare l’addio emotivo che si è concretizzato con la sua morte.

“Tu sei stata e sarai sempre la persona che ho amato di più nella mia vita”, scriveva Vitali, testimoniando il suo bisogno di non essere dimenticato. Questa dichiarazione non esprimeva rancore, ma piuttosto una profonda tristezza e un senso di smarrimento per la fine di una relazione a cui aveva dedicato gran parte della sua vita.

Nel frattempo, la mancanza di apparizioni pubbliche da parte di Stefania ha suscitato commenti critici sui social, mentre i fan di Alvaro Vitali hanno espresso affetto e gratitudine per l’attore che, attraverso i suoi film e il suo spirito bonario, ha regalato sorrisi a generazioni di italiani. Il suo personaggio di Pierino, tanto discusso quanto amato, ha incarnato un’epoca di comicità spontanea e genuina.

Con la scomparsa di Alvaro Vitali, non se ne va solo un attore, ma una parte di cultura popolare italiana. La sua comicità, mai troppo seria, sapeva regalare momenti di leggerezza anche nei periodi più difficili. Il suo ultimo appello, rimasto inascoltato, risuona oggi come un malinconico addio, mentre la sua eredità culturale continua a vivere nei cuori di chi ha saputo apprezzarne il talento.